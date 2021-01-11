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認了放生辛龍 吳宗憲嘆「他還是走不出來」

中光電去年12月營收38.87億元 月增3%

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 即時報導

中光電（5371）今（11）日公布去年(2020)12月自結合併營收約38.87億元，較11月合併營收37.79億元成長3%，與前年同期相較則減少7%。累計2020第四季自結合併營收為114.94億元，較第三季略減4%，累計全年合併營收則為424.38億元，年減13%。

影像產品12月份出貨量約9萬9仟台左右，合併營收則約12.29億元，受惠於嵌入式精密投影應用方案及4K燈泡機種需求增加，帶動整體出貨量及營收分別較11大幅成長80%及39%。而由於4K激光電視及燈泡機等出貨成長，雖然海外疫情造成的缺料影響部分產出，影像產品第四季出貨量仍較第三季成長8%，達21萬5仟多台；營收則約30.53億元，季增3%。累計109年影像產品出貨量約78萬台，營收則約109.21億元，分別較108年同期減少18%及25%，主要係受到海外新冠肺炎疫情嚴重，衝擊全球經濟影響。展望110年元月份，受到傳統淡季及缺料與航班不穩等因素影響，預期影像產品整體出貨量將較去年12月減少四成左右。

節能產品12月份合併營收約17.95億元，與11月份相當，但較去年同期減少11%。12月大尺寸TV及PID營收約為3.97億元，月成長9.5%；Monitor產品營收則約3億元，月增10%；NB機種營收約8.86億元，月減2.6%；Tablet機種營收則約0.8億元，月減13%。12月份節能產品整體出貨量約419萬片／台，較11月份略減2%。總計第四季節能產品營收約55.16億元，受到面板零組件供貨吃緊及貨櫃供不應求影響，季減15%，出貨量則約1,266萬片／台，較第三季成長2%。累計109年全年節能產品營收約220.1億元，較108年度減少8%；整體出貨量則約4,572萬片／台，較108年度成長10%，主要係受惠於宅經濟與教育需求帶動TV／PID及NB機種出貨成長。展望今年元月份，預期整體出貨量將與去年12月持平。

營收 中光電

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