東捷資訊去年12月營收創高 AIoT與雲端業務雙引擎助攻

東捷資訊（6697）今（11）日公告2020年12月營收為新台幣2.16億元，月增154.36 %、年增89.34%，2020全年合併營收為12.31億元，年增0.24%，單月、單季與全年均創公司新高紀錄。成長動能來自先前因疫情延宕的企業陸續啟動轉型應用，進而帶動去年第4季營收大幅度成長。

展望今年，將持續積極深耕AIoT業務，並聚焦產業數位化創新趨勢，拓展雲端服務業務；看準企業轉型逐步加速，以及台商回流建廠需求商機，今年營運不看淡。

隨著疫情蔓延全球，遠端管理需求大增，企業不得不重視雲端布局，開始更加積極推動將系統或數據搬遷上雲，或作為資料備份場域，藉以降低對整體營運的衝擊。特別是透過雲端搭建平台管理生產設備、辦公場域的「設備雲」，因疫情加上5G到來使得企業搭建意願倍增。

既有設備雲平台可串接企業廠區包括日常水電、空調與機電等各項設備，進行資訊蒐集分析、監測保養，故障預警與遠端維修，協助企業清楚掌握即時狀態，讓企業戰情室不只能隨時、隨地主動掌握生產設備的狀態，也結合現場智能服務管理的功能，可以讓現場維護的工程師或者遠端的老師傅透過設備健診的結果，主動且在不驚動終端的情形下解決客戶設備問題，隨著後疫情環境的變動，詢問度也逐漸增加。

東捷資訊營運長劉新正表示，結合母集團東元馬達感測器技術與搭設設備雲（馬達雲）平台運行，可協助管理階層在線上即時掌握廠房或生產設備，實時掌握被監測設備健康、能耗狀態，以因應狀況進行彈性調度，更以此獲得SAP最佳創新獎的肯定。近期我們也陸續收到業界詢問，舉凡基礎設備、製造機具的智能化控管、不受地域限制的雲端客服等，甚至有國際平台廠商跨海洽談。

為滿足不斷增加的雲端業務，在今年成立跨領域技術背景的雲端服務團隊，專責協助企業部署雲端，提供包含虛實整合系統架構、設備雲、數據雲規劃架設與資料異地與雲端備援等服務。看準企業邁向數位轉型時，往往需要專業顧問團隊協助，快速修正、調整適合自己的營運策略，東捷資訊擁服務多家國際型企業的豐富經驗、熟知機電業製造運作的專業團隊，公司對其業務拓展樂觀看待。

根據IDC與Gartner等國際組織調查指出，因應疫後新常態2021年，企業科技投資會著重在數位韌性的建立，Garner的CIO調查也推估全球企業IT將增長2%，反映企業對投入數位轉型的重視，以及穩定成長趨勢。

受疫情影響，許多台商回流建廠、升級建置自動化、智能化生產體系，加上台灣啟動5G網路服務後，具備高傳輸速度、低延遲優勢，更可加速帶動企業實踐雲端AI應用、智慧製造等營運發展需求。法人分析，看準企業投入數位轉型趨勢穩定成長，東捷資訊強調，憑藉專業顧問團隊的堅強實力，更加專注於AIoT技術如AI人臉辨識與溫測及門禁管理、AI智能客服、AI影像行車控制與智慧工廠等雲平台的導入，與打造貼近客戶需求、兼具市場競爭力的自主研發解決方案，今年營運成長動能可期。