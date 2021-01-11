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認了放生辛龍 吳宗憲嘆「他還是走不出來」

遠傳去年EPS 2.56元 超越財測

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

電信產業近年受到語音衰退及資費價格競爭激烈影響，各業者除積極推出5G服務，也積極發展新經濟等創新營收來突圍，遠傳表示，去年(2020)新經濟營收成長13%，並深耕影音娛樂市場。遠傳去年每股稅後純益2.56元，財測達成率104%。

遠傳12月合併總營收為81.25億元，稅後純益6.26億元，單月每股稅後純益0.19元。累計2020年遠傳合併總營收為795.01億元，稅後純益83.54億元，每股稅後純益2.56元，財測達成率為104%。

遠傳表示，2020年在疫情影響下，遠傳營運策略奏效，全年新經濟營收年成長率仍達13%。其中資通訊業務營收年成長幅度達17%，包含雲端服務營收較去年同期增加68%、物聯網收入年成長率達57%、資安服務營收年成長率達29%。

此外，遠傳也跨足行動金融服務，年成長率達5%；《遠傳friDay理財+》更為首家獲金管會核准「開放銀行」之第二階段業務，宣告開放金融服務，正式進入消費者的生活場景。

遠傳深耕影音娛樂市場，2020年多媒體服務年成長率達15%，並連續兩年支持臺北跨年晚會，遠傳friDay影音今年獨家提供5G多視角轉播，總計App收視人次近200萬，締造5G多視角轉播最高收視，為跨年晚會轉播質量奠定全新的里程碑。

2020年5G開台後，遠傳表示，5G網路品質在國際行動網路調查權威Opensignal發布的「台灣5G用戶體驗報告」中，奪下「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」雙冠王寶座。

另一方面，遠傳持續結盟5G夥伴，率先加入「開放網路基金會」（ONF），與聯盟成員共同建立全球性Open RAN生態系統；與交通部、新北市、華電聯網攜手推動「淡海新市鎮5G智慧交通計畫」，帶動產業進入5G新紀元。遠傳表示，2021年將持續提升客戶全方位體驗，為營運挹注更多成長動能。

遠傳 5G 營收

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