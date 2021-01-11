快訊

認了放生辛龍 吳宗憲嘆「他還是走不出來」

CES展開幕 自駕車商機起飛

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

CES 2021開展，受疫情因素影響，今年改為線上展覽，主題聚焦5G通訊、AI人工智慧、自駕車、智慧醫療、新創等；法人認為，因全球最受矚目的汽車展示會逐漸黯淡，CES逐漸取代，成為汽車大廠看重的展覽會場，今年包括Mercedes-Benz、通用汽車（GM）、現代汽車等車廠，都會推出電動與自動駕駛概念車。

今年預計會有300家汽車相關企業參展，在CES展覽上，福特、現代、寶馬和奧迪等汽車製造商將展示自動駕駛技術的最新進展，包括更智慧化的停車輔助系統，可避免誤操作的碰撞、用腦波技術避免交通事故等。

NVIDIA也將在CES展亮相自駕車等方面的技術進展，預計將可吸引市場目光，後續可望挹注相關產業表現。

日盛全球智能車基金經理人王亨表示，今年新能源汽車市場將進入高速發展期。2019年全球新能源汽車銷量達到220萬輛，在歐洲市場放量下，2020年預計全球新能源汽車銷量將超過250萬輛，2024年將達540萬輛，成長將出現大爆發。

王亨指出，歐盟將2030年排放目標從削減40%上修至60%後，有助新能源車滲透腳步，在此背景下，單車半導體價值將明顯提升，其中功率半導體的增量最為明顯，電動車對應的電壓及功率等級較高，其使用的功率元件不僅單價高，數量也較燃油車高出許多，一台純電動車的用量較燃油車成長550%，今年相關車用電子需求可望同步看漲。

CES 半導體

延伸閱讀

群創CES秀車用頂尖顯示技術 共創智慧嶄新體驗

科技部領軍100家新創進駐TTA線上VR館 挑戰CES 2021

工研院首推CES虛擬展示館 吸引國內外大廠洽詢

蔚來汽車揭曉旗艦電動車ET7 採用Qualcomm支援雙5G連網的車載系統

相關新聞

聯發科去年業績3,221.45億元 創歷史新高

手機晶片大廠聯發科（2454）於今（11）日公布去年(2020)12月業績，呈現小幅月減，但全年業績仍創歷史新高。

前立委黃適卓：19年前蔡英文字條 保住護國神山台積電

前立委黃適卓今天在臉書貼文秀出一張19年前的神秘字條，他說，這是時任陸委會主委的總統蔡英文定稿謄寫的備忘錄，「就是這張神...

口罩也走電競風 十銓推出電競風格口罩

記憶體模組廠十銓科技（4967）近幾年持續搶攻全球電競商機，不僅推出電競產品也推出電競品牌，該公司今（11）日表示，推出...

聯電竹科9日跳電 研究機構估兩類終端產品受影響

晶圓代工廠聯電（2303）9日竹科力行廠區因異常跳電事件，影響旗下8A及8CD廠區，對於相關事件，以賽亞調研（Isaia...

台達電去年12月營收269億元 創新高

台達電（2308）公布去年(2020)12月合併營業額269.08億元，年成長20.1%，月增5.6%，為單月新高。

群創CES秀車用頂尖顯示技術 共創智慧嶄新體驗

群創光電（3481）參展2021美國消費性電子展（CES），現場推出頂尖顯示技術與全方位解決方案備受矚目，除了大秀全系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。