宏碁攻筆電商機 推新年三重優惠
宏碁（2353）衝刺農曆新年商機，推出牛年新氣象推出專屬好康，全系列搭載第11代Intel Core處理器的輕薄Swift 3、Swift 5及Aspire 5筆電及Porsche Design Acer Book RS，超過15款產品，售價26,900-92,900元；2/1-2/26持任一款品牌桌機、筆電至宏碁服務中心即享免費健診，同時享有升級優惠及舊換新方案，最高下殺8千元；1/11-2/28於宏碁旗艦專售店購買搭載第11代Intel Core處理器指定筆電或Nitro 筆電及桌機，現場加碼送好禮；購買搭載Intel Core系列桌機／筆電，周周抽PlayStation 5，還有多項上網登錄買送活動。
宏碁全系列搭載第11代Intel Core處理器的輕薄Swift 3、Swift 5及Aspire 5筆電及Porsche Design Acer Book RS，超過15款產品，售價26,900-92,900元，其中宏碁聯手Porsche Design打造時尚科技經典 Porsche Design Acer Book RS 搭配專屬配件，在Acer Store獨家開賣，可於臺北三創旗艦店／高雄夢時代旗艦店體驗。
Porsche Design Acer Book RS全金屬機殼打造，整機重量僅1.2公斤，厚度僅15.99公釐，搭載第11代Intel Core i7處理器及NVIDIA® GeForce® MX350顯示晶片，內建16GB RAM及1TB SSD，貼心設計專屬配件-Porsche Design Acer Travel Pack RS 專屬旅行組，包含滑鼠、滑鼠墊、配件收納包和筆電保護套，售價92,900元。
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