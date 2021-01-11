IDC 全球PC市場火熱 去年第四季年成長達26.1%

隨著新冠肺炎疫情持續蔓延，傳統個人電腦（包括：桌上型電腦、筆記型電腦和工作站）再次成為消費技術領域備受追捧的一部分。國際數據資訊（IDC）全球季度個人運算設備追踪報告的初步結果顯示，2020年第四季度全球PC出貨量較去年成長26.1%，達到9,160萬台。 2020年全年，全球PC市場出貨量年成長達13.1%，居家辦公、線上學習以及消費需求的復甦成為主要驅動因素。

IDC行動設備研究經理Jitesh Ubrani表示：「由於需求旺盛、產能短缺，供應鏈每一部分的生產潛力都到了極限。不僅PC 製造商和ODM 需要處理零組件和產能短缺的問題，與此同時物流問題仍然存在，因此供應商被迫採用空運的方式以縮短交貨時間為代價來降低成本。」

回顧過去幾年，前一次PC市場出現如此高的成長是在2010年，當時整體市場有13.7%的年成長率。在過去10年中，PC市場經歷了6年的下滑，一年的增速持平，整體市場仍有諸多變化，目前面臨的問題是，這種復甦會持續多久。

IDC全球行動設備市場研究副總裁Ryan Reith表示：「個人電腦市場如飛奔的列車不斷向前發展，所有跡象都表明，市場在短期甚至中期，都將有一定的成長空間。去年整體市場成長的焦點圍繞在居家辦公和線上學習，但我們不應忽視消費市場本身的能力。我們可以看到遊戲電腦和顯示器出貨達到歷史最高水準。我們還看到Chrome除了教育之外，也滲透到了消費市場。當我們以後回顧這一時期時，歷史將表明，此次疫情不僅加速了PC市場的購買力，而且創造出了可能很難再出現的機會。」