安馳去年業績49.73億元 創歷史新高

半導體通路商安馳（3528）於今（11）日公布，去年12月業績，雖然呈現月減，但去年全年業績仍創新高。

受到年底盤點因素影響，安馳去年12月合併營收為3.37億元，月減19.8％，不過累計2020年合併營收達49.73億元，創歷史新高，較去年成長20.75％，主要是受惠雲端邊緣運算、人工智慧物聯網（AIoT）及5G高速傳輸等高階整合方案出貨量明顯提升。

安馳表示，去年該公司營收達創歷史新高，主要是新冠肺炎疫情持續擴散，全球在家工作風潮快速興起，帶動該公司在智慧工廠、遠端監控及工控物聯網等相關產品出貨量大幅提升。

安馳去年在Xilinx代理產品線方面，受惠半導體大廠資本支出提升、先進製程及新興應用領域快速發展，推升高階自動化測試相關產品出貨量。另外，該公司去年成功將ADI產品線從物聯網（IoT）應用，升級為人工智慧物聯網（AIoT）應用，第3季開始推出工業物聯網（IIoT）、震動監控系統、電源監控系統與人臉辨識系統等四大應用整合方案，搶攻工業4.0商機。

另外，安馳提到，其2020年新代理的Qorvo產品線，主攻高階5G及Wi-Fi 6市場，提供下游客戶高完整性的傳輸方案，2020年下半年已導入5G小型基地台及衛星通訊等高速傳輸應用市場。