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聯電竹科9日跳電 研究機構估兩類終端產品受影響
晶圓代工廠聯電（2303）9日竹科力行廠區因異常跳電事件，影響旗下8A及8CD廠區，對於相關事件，以賽亞調研（Isaiah Research）今日（11日）分析，目前看來，此事件影響不大，估計僅影響聯電營收0.5%~1.5%。產品影響主要應是在平板、電腦的驅動IC產品線。
以賽亞調研認為，相關廠區短時間停電，從相關廠區製程而言包括0.25um~0.35um與0.11um~0.18um產品，影響較大會在低階的驅動IC上。
至於手機相關部分，該機構估計，影響不大，研判聯發科（2454）相關PMIC不受影響，高通、Qorvo等的RF產品影響也不大。
聯電10日發布最新說明廠區已陸續恢復正常生產，公司與少數出貨日期可能受影響之客戶會密切更新最新出貨狀況。
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