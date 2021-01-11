快訊

學測國文／選擇題僅3成來自課本 掌握這2大題型拿高分

總統府宣布 蔡英文14日接見美駐聯合國大使並共進午宴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯電竹科9日跳電 研究機構估兩類終端產品受影響

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
晶圓代工廠聯電。 圖／聯合報系資料照片
晶圓代工廠聯電。 圖／聯合報系資料照片

晶圓代工廠聯電（2303）9日竹科力行廠區因異常跳電事件，影響旗下8A及8CD廠區，對於相關事件，以賽亞調研（Isaiah Research）今日（11日）分析，目前看來，此事件影響不大，估計僅影響聯電營收0.5%~1.5%。產品影響主要應是在平板、電腦的驅動IC產品線。

以賽亞調研認為，相關廠區短時間停電，從相關廠區製程而言包括0.25um~0.35um與0.11um~0.18um產品，影響較大會在低階的驅動IC上。

至於手機相關部分，該機構估計，影響不大，研判聯發科（2454）相關PMIC不受影響，高通、Qorvo等的RF產品影響也不大。

聯電10日發布最新說明廠區已陸續恢復正常生產，公司與少數出貨日期可能受影響之客戶會密切更新最新出貨狀況。

聯電 晶圓代工廠

延伸閱讀

台股震盪 認購權證增溫

聯電四點聲明 股價量價齊揚

聯電停電效應 今股價開高走低陷入整理

聯電跳電 下游搶貨更激烈

相關新聞

聯電竹科9日跳電 研究機構估兩類終端產品受影響

晶圓代工廠聯電（2303）9日竹科力行廠區因異常跳電事件，影響旗下8A及8CD廠區，對於相關事件，以賽亞調研（Isaia...

力積電：8吋廠機台恢復正常 9日停機影響低於1%

力積電今（11）日說明，公司8吋晶圓廠(8A)因9日電壓陡降導致部份機台停機，經緊急處理均已回線恢復正常生產。

台積電庇蔭人力需求旺！三大科學園區徵才比一比

轉職季已經啟動，根據104人力銀行的調查發現，三大科學園區及周邊地區受到半導體「護國神山」台積電（2330）的庇蔭，最近...

台達電去年12月營收269億元 創新高

台達電（2308）公布去年(2020)12月合併營業額269.08億元，年成長20.1%，月增5.6%，為單月新高。

群創CES秀車用頂尖顯示技術 共創智慧嶄新體驗

群創光電（3481）參展2021美國消費性電子展（CES），現場推出頂尖顯示技術與全方位解決方案備受矚目，除了大秀全系列...

今年全球電視出貨量可望達2.32億台 超大尺寸將成新寵

集邦科技（TrendForce）旗下顯示研究處今（11）日表示，受惠於疫情衍生的宅經濟效應，2020年北美地區電視出貨量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。