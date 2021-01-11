群創CES秀車用頂尖顯示技術 共創智慧嶄新體驗

群創光電（3481）參展2021美國消費性電子展（CES），現場推出頂尖顯示技術與全方位解決方案備受矚目，除了大秀全系列最新智慧娛樂應用展品，更聚焦於智慧車用領域，攜手供應鏈合作夥伴，推出最新車用顯示面板的前瞻創新技術與應用，建構出高效能、高可靠性、高穩定性的智慧車用場域生態鏈。

超越新藍海 搶攻智慧車用

隨著AI、5G與物聯網的新浪潮帶動下，智慧車用面板重要性與日俱增，據研調機構IDC指出，預估到2024年全球智慧聯網車出貨量將高達約7,620萬輛，且全球新車出貨量將逾71%搭載智慧聯網系統。群創於車用顯示面板深耕多年超越業界，其獨家技術車用面板已打入全球品牌大廠供應鏈，並持續提供客戶全方位整合顯示產品組合，包括超大尺寸面板、異型切割面板及高解析度顯示器等。今日群創首發展出「11.6吋車用顯示器」，搭載miniLED背光顯示技術，具高對比、高色飽、高解析度、低功耗等優異特點，未來更放眼microLED高階顯示車用面板，擘劃未來智慧車用新藍圖。

近年在AIoT、車聯網與自動化技術發展日益成熟下，車用人機介面與內裝朝向更智慧化與個人化發展，包括數位儀表板朝大螢幕整合、多螢幕、自由造型顯示面板等為發展趨勢。群創作為領先業界率先提供異型顯示器的車用面板供應商，以「智能異型車用顯示器」擴大整合面板組裝元件，結合不同外型顯示器包括10.25吋中控及14.96吋儀表板，使智慧車用可乘載多元豐富資訊，如駕駛資訊、車輛資訊、車外環境資訊與影音娛樂系統等，此商品目前已接車廠客戶大單湧進，挹注產能持續滿載。

同時，群創積極開發多項觸控整合解決方案，以深厚的研發動能持續拓展多元智慧車用領域。今日群創亦展示「9吋觸控顯示車用面板」，透過群創完整標準規格化產品線與獨家內崁式整合觸控技術，使產品可依客戶需求接單生產、成本更具競爭力及外型更簡潔輕薄。群創持續積極與各大車廠談技術平台合作，搶攻布局前瞻技術於智慧車用領域。

群創為全球重要車用顯示面板供應商之一，以優異領先技術、高生產效能及滿足客戶需求提供一站式服務，將持續推動車用產業發展，提供更優質與高效能的新世代車用體驗，攜手共創智慧車用產業榮景。