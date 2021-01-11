研調估今年全球電視出貨2.32億台 超大尺寸成品牌新寵

根據TrendForce旗下顯示研究處表示，受惠於疫情衍生的宅經濟效應，去年北美地區電視出貨量自3月下旬開始反轉上揚，下半年歐洲市場需求也逐漸復甦，整體電視出貨表現在4月谷底反彈，10月達最高峰；但近期受上游材料商在電子類IC產品供應不足，影響去年第4季品牌的出貨排程，去年電視品牌出貨量僅2.17億台，年減0.3%。

展望今年，原定去年舉行的東京奧運與歐洲足球盃受疫情影響延後舉辦，儘管疫情變化難以預期，仍不排除運動賽事恢復舉辦的可能，屆時有助於將電視需求推向另一波高峰，TrendForce預估，今年全球電視出貨量可望達2.32億台，年增2.8%。

從去年電視面板供需狀況來看，供應端受韓厰產能收斂，及中國面板新廠因疫情導致量產爬坡速度放緩影響而減少；需求端則因防疫政策使居家時間延長而暴增。在供需緊張情況下，40~55吋電視面板價格僅在半年內漲幅即超過6成；32吋面板價格更是翻倍跳漲，造成原先在市場靠低價衝量維生的白牌面臨生存挑戰。

TrendForce表示，去年電視產業面板供應緊縮，且下半年需求回升速度超乎預期，間接導致原本已吃緊的IC用晶圓產能陷入更嚴峻的困局。因此，供應商篩選客戶的情況日益顯著，一線品牌憑藉訂單數量的優勢獲得更多資源，前五大品牌的市占首次達到6成，顯示出未來二、三線品牌與白牌恐在面板和電子類IC零件資源不足的環境下受到嚴重排擠。

隨著去年下半年每月面板價格不斷攀升，32~55吋等主流整機的獲利逐步下降，為彌補低價產品所流失的利潤，品牌開始將面板需求轉至更大尺寸。其中65吋（含）以上及70吋（含）以上的出貨成長分別高達23.4%和47.8%。在今年面板價格不會有大幅跌價的前提下，品牌勢必得加速超大尺寸產品的布局，因此TrendForce預估，今年65吋（含）以上電視出貨量仍有30%的成長可能。