戴爾推新品 搶攻商用筆電商機

戴爾科技集團（DELL）發表多款顛覆工作模式的全新產品與軟體，涵蓋商用筆電、螢幕、曲面螢幕及軟體等，讓用戶發揮最佳生產力。透過全新智能、協作且環保永續的產品陣容，戴爾實現工作體驗轉型，為用戶帶來能隨處工作的靈活性。

戴爾科技集團客戶端產品事業群資深副總裁Ed Ward表示，人們不斷提升對於科技的期待，因此我們持續突破創新，致力於打造能提供更佳使用體驗以及更能融合生活的產品。我們全新的智慧化PC，讓人們能更聰明地工作、更輕鬆地協作，無時無刻都處於最佳狀態。安全、環保永續且智慧化是未來PC發展的方向。

TECHnalysis Research總裁暨首席分析師Bob O'Donnell表示，PC產業剛經歷過去六年來最重大的一年，2020年PC出貨量約高達3億台。

展望未來，使用者體驗將會是決定真正贏家的重要關鍵。無論工作的地點與方式，產品設計都必需讓工作更容易進行，並且協助使用者協作與串連。同時這些設備也必須安全無虞，裝置內建的安全性才能讓客戶用得安心。

智慧設備會在您工作時學習並做出回應，以提升技術體驗。戴爾透過獨家Dell Optimizer4軟體進一步落實商用產品現代化，該軟體運用人工智慧與機器學習功能，自動微調應用程式效能、電池續航力、音效品質以及連網功能。

擁有最佳連網體驗且最具協作功能的全新Latitude 9420商用筆電，配備強大的內建免持麥克風，以及自動校正光線與背景模糊技術的鏡頭強化功能，讓使用者在進行各式視訊通話時皆能自信從容。Latitude 9420為全球首款採用Intel® Visual Sensing Technology7感測技術的筆電，擁有更可靠的自動喚醒與鎖定功能，以提升使用者工作效率，同時還可藉由WiFi 6E 或5G LTE8高速連網功能實現多工作業。

新品涵蓋 Latitude 9420、Latitude 9520、 Latitude 7520、Latitude 5420、OptiPlex 3090 Ultra與OptiPlex 7090 Ultra、Precision 3560、Dell UltraSharp 40 Curved WUHD Monitor（U4021QW）、Dell Curved Video Conferencing Monitors（24吋C2422HE／27吋C2722DE／34吋C3422WE），將自今年1月中旬開始至3月陸續上市。