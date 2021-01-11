面板缺貨現象持續 液晶電視open cell平均售價將提高

市調機構OMDIA資深研究總監謝勤益表示，預計2021年第1季度面板缺貨現象仍將持續，面板廠商打算繼續將液晶電視open cell的ASP提高到2017年第1季度的水平。

在液晶電視面板價格飆升的情況下，液晶電視品牌和OEM廠商仍然實現了盈利。然而，現在他們的盈利能力正在迅速消退，一些電視品牌開始提高零售價格。

2020年6月以來，液晶電視open cell出現短缺，面板價格強勁反彈；第3季度和第4季度，液晶電視open cell價格持續上漲。第4季度液晶電視面板的平均售價(ASP)，尤其是50英寸以下的液晶電視面板，在連續5個月上漲後，上升到2017年第4季度的水平。

謝勤益分析，2020年下半年出現的液晶電視面板短缺可歸結為以下幾個原因：新冠疫情在2020年上半年的影響，特別是在中國的影響，使得一些新的TFT LCD晶圓廠的增產計劃和產能履行被推遲。

在家辦公和家庭娛樂的趨勢刺激了新的液晶電視購買需求。

液晶電視品牌商和OEM廠商保持較高的面板採購量，以推動銷售，在終端市場贏得更多的市場份額。一些廠商將需求量從2021年提前到2020年下半年，因為他們預測由於2022年沒有新增產能，需求將長期緊張。

許多國家出台的政府刺激政策，為消費者購買液晶電視提供了更多的預算。

韓國TFT LCD產能重組，將部分LCD產能從全球供應中移除。雖然因訂單和合同履行，韓國部分LCD產能將延長至2021年，但韓國大部分TFT LCD產能在2020年關閉。

他指出，液晶電視open cell製造商的目標是2020年單位出貨量同比下降5%（YoY)，2021年進一步下降5%。液晶電視open cell製造商要將更多的液晶產能轉移到IT面板上，要將目標鎖定在更大尺寸面板的出貨量上，而不是單位出貨量上。

一些關鍵的元器件正在陷入短缺，尤其是玻璃基板和顯示器驅動IC。尤其是2020年第4季度，情況更是如此。這抑制了面板廠商的訂單執行力，並促使面板採購商更多地進行double-book。元件短缺的恐慌正在整個供應鏈中蔓延，導致電視面板採購商重複下單的情況增多。

短缺使得液晶電視open cell廠商不斷提價，2020年下半年每個月的提價間隔縮短。液晶電視open cell價格月度間波動10%的情況並不常見，但這種情況在2020年下半年發生了。

由於2018年和2019年供過於求的情況，許多面板廠商在過去的五 、六個季度裡一直處於虧損狀態。現在，一些面板廠商正利用這個機會，瞄準更高的利潤率，試圖彌補之前的虧損。

過去十年，由於行業性質的原因，液晶電視面板出現了供過於求和供不應求的周期性趨勢。面板廠商的過度投資和需求激增，得益於過去十年的經濟價格交叉循環。產業界人士稱其為「Crystal Cycle」。

Omdia指出，2020年和2021年Crystal Cycle仍在繼續，液晶電視open cell價格是其最突出的代表。

當液晶電視面板需求增長超過液晶電視面板產能增長時，市場供應緊張，面板價格上漲。當液晶電視面板產能增長大於需求增長時，市場面臨過剩，面板價格下降。

自2017年第3季度以來，液晶電視open cell一直供過於求，面板價格一直在下降。中國積極的產能擴張導致2018年和2019年連續兩年供過於求。在這兩年內，曾出現過短期緊張的情況，如2018年第3季度和2020年第1季度。

然而大多數時間，價格一直在下降。這兩年的供過於求，極大地影響了許多LCD廠商。台灣液晶製造商因為這兩年的掙扎而被迫進入利基市場和IT面板製造。韓國LCD廠商也因為這兩年的嚴重虧損而關閉了LCD產能，轉而採用OLED戰略。