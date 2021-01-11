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工研院首推CES虛擬展示館 吸引國內外大廠洽詢

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
工研院在CES展出智能化手持超音波影像系統，是全臺第一台智能化手持超音波影像系統，透過Wi-Fi即可即時傳輸到手持裝置觀看，並可依據情況搭配不同的超音波探頭，廣泛應用在內科、婦產科、復健科，更適合簡易治療的環境和重症醫護室、急診室。圖／工研院提供
工研院在CES展出智能化手持超音波影像系統，是全臺第一台智能化手持超音波影像系統，透過Wi-Fi即可即時傳輸到手持裝置觀看，並可依據情況搭配不同的超音波探頭，廣泛應用在內科、婦產科、復健科，更適合簡易治療的環境和重症醫護室、急診室。圖／工研院提供

全數位化展出的CES 2021即將在美國時間1月11日登場，在經濟部技術處科技專案支持下，工研院連續五年參加CES發表最新研發成果，今年因應疫情，運用數位科技，首度以虛擬展示館參加CES 2021數位展，發表AI人工智慧、機器人、數位醫療等三大熱門技術主題，提供全新直覺式線上觀賞12項創新技術3D影像，展現工研院多元創新領先研發成果及應用，虛擬展示館一上線即備受關注，已陸續吸引數十家國內外業者洽詢合作。

呼應CES 2021的數位醫療、AI人工智慧、5G、自駕車等主題，在經濟部技術處科技專案支持下，工研院CES虛擬展示館展出AI人工智慧、機器人、數位醫療等12項創新技術，包括以獨創的AI演算法針對環境、電池劣化、駕駛行為等動態變化，對電池資訊做即時校正的自學式電池管理系統技術；類人雙臂機器人，擁有兩隻七軸手臂及仿生手掌抓取形狀不規則物件，能從事多元工作，以及應用UVC紫外光殺菌的UVC LED流動水殺菌模組。

數位醫療是CES 2021展覽的熱門話題之一，由於疫情蔓延喚起民眾對健康重視，也促使科技業者加速新技術導入。工研院在數位醫療聚焦在穿戴式裝置及智慧監控兩大應用範圍，已開發多款非接觸心理監測的穿戴式裝置，即時提供心跳及呼吸數據，包括獲得今年CES創新獎的iDarlingWeaR嬰幼兒智慧照護裝置，採用對人體完全無害的低功率生理偵測雷達技術，可結合包巾放置於嬰幼兒胸口量測生理訊號。全球第一台心臟守護貼，可非侵入性測量肺動脈血流速、血液輸出量、心輸出量與心跳。以非接觸式微型低功率雷達即時感測心率、呼吸等生理數據，結合導電紡織品技術的智慧感知照護衣，可應用在長者健康照護、醫療管理。以微型非接觸生理感測技術開發的心照護穿戴裝置，則是整合心電與脈波資訊，將生理訊息轉換提供使用者更多自身健康指數，能進一步長時間解析生活壓力、睡眠品質、疲勞狀態與心血管健康狀態。

同時，在數位醫療智慧監控方面，工研院也透過視覺影像技術及AI人工智慧判讀，協助醫師進行更精準的手術規劃及醫療診斷，展出包括全臺第一台64通道智能化手持式超音波，透過Wi-Fi即可即時傳輸到手持裝置觀看，並可依據情況搭配不同的超音波探頭；非接觸式的Wi-Fi生理感測技術能感知使用者的睡眠階段與睡眠品質，可運用於睡眠學習服務與睡眠呼吸中止狀態的偵測；以非侵入式的「光學同調斷層掃描技術」（Optical Coherence Tomography，OCT），即時呈現皮膚組織的斷層結構影像；運用深度學習和影像處理演算法定位出X光影像中各節脊椎的位置，進行手術植入物選擇建議與骨骼位移模擬，提供醫生更精準的手術與治療規劃的腰椎X光片智慧量測技術。全球第一台具備AI分析之手持式眼底鏡，除了可精準判讀糖尿病眼底病變外，並可標示病徵位置，有效率協助非眼科醫師診斷眼底影像的細微病變。

工研院CES虛擬展示館運用了Unity遊戲引擎和3D max建模技術，整合實體與虛擬，呈現細膩度、還原度高的空間樣貌，利用簡單的電競操作概念，以Q、W、E、A、S、D六個鍵就能前後左右移動觀賞位置，猶如實際在展館中隨意走動，展館中的3D環物展示每一項展品更真實的3D動態，提供全新且直覺式的O2O看展體驗，參觀者憑電腦或手機就能參與此次盛會，輕鬆且自由地瀏覽不同技術資訊，如同身歷其境地看到12項創新研發成果。

CES 2021展期2021年1月11日至1月14日，線上平台開放至2月中旬，工研院提供商機媒合活動，可安排一對一洽談事宜，工研院CES虛擬展示館自即日起開始接受國內外廠商預約商機媒合，歡迎洽詢。工研院CES虛擬展示館

工研院開發的自學式電池管理系統技術，以獨創的AI演算法針對環境、電池劣化、駕駛行為等動態變化對電池資訊做即時校正，直到電池組汰役前均可準確電池劣化程度以及剩餘里程，更可幫助電池平衡等控制策略提升電池組的使用壽命、安全性與汰役再利用的價值。圖／工研院提供
工研院開發的自學式電池管理系統技術，以獨創的AI演算法針對環境、電池劣化、駕駛行為等動態變化對電池資訊做即時校正，直到電池組汰役前均可準確電池劣化程度以及剩餘里程，更可幫助電池平衡等控制策略提升電池組的使用壽命、安全性與汰役再利用的價值。圖／工研院提供
工研院開發的睡眠學習技術，以非接觸的方式運用低功率的電波偵測使用者的睡眠狀態與品質 ，當偵測人體進入深睡期後，透過設備播放白天學習資料，刺激大腦海馬迴將短期記憶轉化至大腦皮層成為長期記憶。圖／工研院提供
工研院開發的睡眠學習技術，以非接觸的方式運用低功率的電波偵測使用者的睡眠狀態與品質 ，當偵測人體進入深睡期後，透過設備播放白天學習資料，刺激大腦海馬迴將短期記憶轉化至大腦皮層成為長期記憶。圖／工研院提供
工研院在CES展出的類人雙臂機器人，擁有仿生手掌抓取形狀不規則物件，拿書、名片、手機、或寶特瓶，連彈電子琴都可以。擁有兩隻七軸手臂，單臂總重15 kg、荷重比0.3、重現性0.02mm，動作靈活自由，提供類人作業能力，能從事多元工作。圖／工研院提供
工研院在CES展出的類人雙臂機器人，擁有仿生手掌抓取形狀不規則物件，拿書、名片、手機、或寶特瓶，連彈電子琴都可以。擁有兩隻七軸手臂，單臂總重15 kg、荷重比0.3、重現性0.02mm，動作靈活自由，提供類人作業能力，能從事多元工作。圖／工研院提供

CES 工研院 人工智慧

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