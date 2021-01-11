護國神山庇蔭 台灣23%工作機會來自三大科學園區

科學園區是台灣經濟命脈，形成半導體、光電、電腦通訊、精密機械、生物技術等產業聚落，也帶動周邊產業就業機會。根據104人力銀行徵才資料庫，三大科學園區及週邊地區2020年下半年平均每月15萬個工作機會，占全體同期的23%，即，全體平均每四個工作機會，就有一個來自科學園區及其週邊。

不畏疫情，104人力銀行指出，三大科學園區及週邊地區受到半導體護國神山的庇蔭，最近半年徵才逆勢成長10%；回望過去五年，隨著積體電路廠向中南擴建，中部及南部科學園區急起直追，中南兩大科學園區徵才強彈近20%，大於竹科同時期的12%。

104人力銀行總經理黃于純指出，園區產業特性，相對不受疫情影響，工作機會數比2019年同期增加10%，相比全體徵才市場年增1%；追蹤過去五年，工作機會數成長16%，也高於全體增幅的11%。

黃于純觀察，三大科學園區因發展時間先後、週邊腹地大小差異、以及區域原始產業特性，使得各區徵才略有差異、徵才指標互有領先。若觀察徵才缺口及成長力道，以中部科學園區及其週邊徵才6.6萬人居首，主因台積電7奈米2018年落腳中科、帶動供應鏈廠商相繼進駐，加上大台中地區幅員遼闊、民生消費產業興盛，五年徵才成長19%力道最強。

若觀察徵才產業分布，黃于純觀察，竹科發展最早，已設立逾四十年，新設廠房多已興建完畢，竹科及其週邊目前5.4萬個工作機會中，主要來自電子資訊業2.2萬個。

中科及其週邊因屬大台中都會區，6.6萬個工作機會中，1.3萬個來自住宿餐飲業，隨著都會區房產熱絡、以及台積電7奈米2018年落腳中科拉動廠房興建，中科及其週邊徵才以建築業五年強彈200%最飆。

南科發展至今約二十六年，南科及其週邊徵才3萬人中，以電子資訊業6,000人最多，同因台積電5奈米2020年下半年進駐南科、3奈米預計2021年進駐，建築業五年徵才成長157%。