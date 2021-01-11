台積電庇蔭人力需求旺！三大科學園區徵才比一比

轉職季已經啟動，根據104人力銀行的調查發現，三大科學園區及周邊地區受到半導體「護國神山」台積電（2330）的庇蔭，最近半年徵才逆勢成長10%，回望過去五年，隨著積體電路廠向中南擴建，中部及南部科學園區急起直追，中南兩大科學園區徵才強彈近20%，大於竹科同時期的12%。

104人力銀行總經理黃于純說，整體而言，北部工作機會多於中南部，但生活消費確實較高；南移需考量產業型態、工作發展、生活節奏、是返鄉顧家還是舉家遷移、中南部薪資比北部低一到二成，但也因每位職人情況不同。

黃于純指出，2020年第2季是新冠肺炎疫情衝擊就業市場的谷底，從第3季開始，企業徵才已漸回溫，第4季因為遞延效益持續，反而淡季不淡，並創年度最高峰，展望2021年，若無「黑天鵝」再襲，徵才動能可望延續，目前仍是優勢人才多頭的求職市場。

其中，科學園區更是台灣經濟命脈，30多年來以竹科為核心，產業腹地擴大到北宜花東，南部科學園區和中部科學園區也相繼接棒，形成半導體、光電、電腦通訊、精密機械、生物技術等產業聚落，截至2020年10月，三大科學園區營業額已逼近2500億，園區本身及周邊地區的工作機會持續增加，從電子資訊、半導體、軟體網路延伸到居住類的營造業，以及民生消費類的休閒餐飲業、批發零售業等。

根據104人力銀行徵才資料庫，三大科學園區及周邊地區2020年下半年平均每月15萬個工作機會，占全體同期的23%，即全體平均每四個工作機會，就有一個來自科學園區及其周邊。園區產業特性，相對不受疫情影響，工作機會數比2019年同期增加10%，相比全體徵才市場年增1%；追蹤過去五年，工作機會數成長16%，也高於全體增幅的11%。

黃于純觀察，三大科學園區因發展時間先後、周邊腹地大小差異、以及區域原始產業特性，使得各區徵才略有差異、徵才指標互有領先。

論「徵才缺口及成長力道」，以中部科學園區及其周邊徵才6.6萬人居首，主因台積電7奈米2018年落腳中科、帶動供應鏈廠商相繼進駐，加上大台中地區幅員遼闊、民生消費產業興盛，五年徵才成長19%力道最強。

若論「徵才產業分布」，竹科發展最早，已設立逾40年，新設廠房多已興建完畢，竹科及其周邊目前5.4萬個工作機會中，主要來自電子資訊業2.2萬個。

中科及其周邊因屬大台中都會區，6.6萬個工作機會中，1.3萬個來自住宿餐飲業，隨著都會區房產熱絡、以及台積電7奈米2018年落腳中科拉動廠房興建，中科及其周邊徵才以建築業五年強彈200%最飆。

南科發展至今約26年，南科及其周邊徵才3萬人中，以電子資訊業6,000人最多，同因台積電5奈米2020年下半年進駐南科、3奈米預計2021年進駐，建築業五年徵才成長157%。