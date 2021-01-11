微軟助台灣教育轉型 推創新教師培訓計畫

台灣微軟近期宣布啟動第一期「微軟創新教師培訓家計畫」，即日起至今年1月17日止，鼓勵全台灣不限學科國小、國中及高中職教師免費報名。微軟指出，這項計畫獲得OEM夥伴支持，包含宏碁、華碩、HP台灣惠普及Lenovo等電腦製造商品牌，共同推動將微軟全球教育資源融入108課綱八大領域及Microsoft教室工具，為台灣教師增強韌性、提升超前部署的應變力。

「微軟創新教育家計畫（MIE）」是行之有年的教師規劃國際平台，台灣微軟延續宗旨開辦全新的「微軟創新教師培訓家計畫」，要更深入地與在地教師對話與串接資源。該計劃即日起至1月17日開放報名，將於2月初由微軟與多位評審遴選出15位經認證的「微軟創新教師培訓家」，在未來一年培訓至少1,500位創新教師或教育工作者，透過教師間的教案分享形成教育界的新式交流語言。

微軟創新教師培訓家計畫結合教育部108課綱及微軟國際級教育軟硬體資源，遴選全台灣創新教師，在評選中展現其具備創新性、108課綱融合度、啟發學生主動學習與互動性、利用工具達到教學目的，以及創新教案成果等能力，並與全台教師分享創新教案及教學經驗交流。

台灣微軟本次的計畫獲得OEM夥伴宏碁、華碩、HP台灣惠普及Lenovo等品牌支持，提供獲證教師軟、硬體教學載具和資源，用於未來一年開設培訓課程與推廣教學時使用。台灣微軟OEM業務部行銷副總經理張培蕾表示，期待可結合Windows新世代電腦及Microsoft 365等數位工具及教育資源，協助教師快速將資訊科技融入教學中，共同激發台灣教育數位轉型潛能。

第一期微軟創新教師培訓家計畫報名至1月17日截止，開放全台灣不限學科國小、國中及高中職合格教師（含代理、代課教師、實習教師）免費報名。評選將兩階段方式進行，教師須在創新教案中展現如何將數位工具應用於實際教學場域，由台灣微軟OEM夥伴及教育專家溫美玉擔任評審委員，最終遴選出15位創新教師加入培訓家課程。

微軟表示，第一期創新教案現正熱烈召集中，邀請全台教師及各界夥伴共同激發台灣教育數位轉型的無限潛能。遴選辦法、時程及報名