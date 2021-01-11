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立積、宏捷科商機旺 外資目標價喊580元、165元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
立積董事長馬代駿。報系資料照
立積董事長馬代駿。報系資料照

摩根士丹利表示，中國5G發展居全球之先，2020年大推低價5G手機，當地資料傳輸速率已提高到每秒1Gb，形塑有利WiFi 6的發展機會；因應當地半導體自主研發，更加倚賴台廠技術能力，首次納入立積（4968）、宏捷科（8086）為研究標的，未來潛力可觀，評等「優於大盤」，目標價喊到580元、165元。

利多激勵立積今開盤直攻漲停，宏捷科也大漲半根停板以上。摩根士丹利同步將穩懋（3105）、江蘇卓勝微電子砍評到「中立」和「劣於大盤」，認為兩家供應鏈今年缺乏成長。

摩根士丹利表示，中國積極發展5G為全球指標，2020年推出多款低價手機，帶動當地資料傳輸速率已經達到全球第一快，進一步發展WiFi 6如魚得水。今年中國WiFi 6路由器的滲透率挑戰25%-30%，2020-2023年WiFi 6產品出貨更預期從1.4億台成長到5.8億台。

值得注意是，過去中國PA倚賴歐美技術，摩根士丹利統計，2020年前中國高達八成的WiFi RF半導體來自歐美Skyworks、Qorvo、恩智浦等供應鏈，不過隨著自主化發展，立積和康希通信已替代向陸廠供應更低成本的WiFi 6產品，宏捷科則扮演WiFi PA晶圓的主要供應商。

摩根士丹利先前曾發布中國將如何發展晶片產業分析，認為經費補貼舉足輕重，這樣的環節拿來形容中國RF半導體自主發展更是貼切，當地企業發展缺乏創新但倚賴較低成本的營運模式。

摩根士丹利表示，立積在未來2-3年中國WiFi PA發展享有最大優勢，宏捷科則在全球WiFi PA發展扮演要角，同步供應立積和Skyworks關鍵的PA晶圓。就WiFi半導體供應鏈，最看好也是立積，優於瑞昱（2379），再次是宏捷科、聯發科（2454），最不看好穩懋和卓勝微。

至於摩根士丹利對立積2020、2021年每股純益（EPS）預測12元、20元，樂觀情境目標價喊到710元；宏捷科去、今年EPS預測3.9元、4.7元，樂觀情境目標價190元。

WiFi 立積

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