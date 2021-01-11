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九成三上班族想換工作 最夢幻跳槽企業是「護國神山」

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
圖為上班族排隊等待進入公司。記者曾學仁／攝影 曾學仁
圖為上班族排隊等待進入公司。記者曾學仁／攝影 曾學仁

距離農曆春節倒數一個月，不少上班族已蠢蠢欲動準備換工作。根據yes123求職網今（11）日公布的「年後轉職潮與海漂族PK海歸派調查」發現，有高達92.6%的上班族透露，在牛年農曆年後「會想換工作」，比例不但略高於去年的91.8%，更續創12年以來新高，而上班族心中的夢幻跳槽企業，「護國神山」台積電（2330）七連霸，高鐵（2633）、國泰金（2882）則分別重返傳統產業和金融產業的首位。

yes123求職網進一步指出，本次調查發現，若單就「傳統產業」來看，在可複選狀況下，上班族最嚮往進入的前五名的企業，分別是：「台灣高鐵」(32%)、「台塑集團」(30.8%)、「中鋼」(29.8%)，以及「統一集團」(27.6%)、「誠品」(26.6%)；至於六到十名部份，則分別為：「長榮集團」(25.6%)、「中華航空」(24.3%)、「遠東集團」(19.1%)，以及「裕隆集團」(18.1%)、「王品集團」(17.1%)。

針對「高科技產業」方面，在可複選狀況下，最嚮往進入的前五名，分別是：「台積電」(47.6%)、「中華電信」(41.9%)、「鴻海」(32.6%)，以及「華碩」(24.2%)、「大立光」(22.8%)；至於六到十名部份，則分別為：「聯發科」(19.4%)、「台灣大哥大」(18.4%)、「日月光」(14.3%)，以及「聯電」(13.3%)、「台達電」(11.7%)。

至於在「金融產業」部分，在可複選狀況下，大家最嚮往進入的前五名，分別是：「國泰金」(31.8%)、「富邦金」(30.8%)、「中信金」(29.8%)，以及「玉山金」(28.7%)、「臺灣金控」(20.3%)；至於六到十名部份，則分別為：「兆豐金」(19.2%)、「台新金」(17.6%)、「合庫金」(16.5%)，以及「第一金」(15.5%)、「元大金」(12%)。

yes123求職網進一步分析，綜觀三大排行榜，其中「台灣高鐵」是繼2019年後，再次於「傳統產業」組取得第一名；另外「國泰金」在「金融產業」組，也是繼前年後重返首位；至於台灣經濟「護國神山」之一的「台積電」，則取得「高科技產業」組的七連霸。

台積電 國泰金

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