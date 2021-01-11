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晶瑞光雙業務引擎動能全開 拚Q2申請登錄興櫃

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

台灣唯一兼具光學與半導體技術的光學廠晶瑞光近期旗下兩大主要業務包括可見光濾光片、NBPF filter(近紅外光窄波濾光片；Narrow band pass filter)引擎動能火力全開，不僅如此，在營運規劃上也邁出新一哩路，委任永豐金證券為主辦輔導推薦證券商，目前公司積極規劃，希望在今年第2季前送件登錄興櫃。

晶瑞光表示，公司20年來聚焦在光學元件玻璃與陶瓷基材切割、半導體晶圓產品鍍膜加工，其中，光學元件玻璃中的可見光濾光片產品，因受惠於今年全球居家工作型態增加、拉升筆記型電腦(NB)的出貨量，進而推進公司主要鏡頭模組客戶針對公司旗下可見光濾光片的新藍玻璃濾光片產品拉貨力道，創造晶瑞光去年前11月營收來自可見光濾光片產品的比重自2019年同期的10％提高至60％水準，是晶瑞光去年度整體營收成長的關鍵。

此外，受惠於全球智慧型手機應用TOF技術滲透率提升，主要國際IDM/TOF模組大廠日前也積極與晶瑞光進行後續NBPF filter產品的認證程序，預計今年上半年前晶瑞光將會取得其主要客戶的供應商資格同時並試量產，而在桃園中壢鍍膜廠的產能布局上，除了既有2條產線外，去年年底前計畫增設的第三條產線，目前也已下單採購相關機器設備，預計今年第一季將開始裝機，有望年產能初步可先拉升至4,000萬顆的水準。

晶瑞光期望隨著主要客戶對於NBPF filter產品的需求持續放大，將帶動新產線生產學習曲線的提升、產能達到規模經濟的效益發酵，對未來整體營運帶來正面的挹注。

NB 半導體 營收

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