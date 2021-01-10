聯電跳電影響 財務長：陸續復工中

晶圓代工廠聯電（2303）力行廠區、8吋廠昨（9）日跳電引發停電，連帶造成竹科園區發生大規模的壓降（電壓調降），就聯電而言，整個停電時間大約5-6小時，關於最新狀況，財務長劉啟東今（10）日表示，皆在陸續復工中，復工情形要依機台而定。

聯電昨日下午發生跳電事故，財務長劉啟東證實，因啟動緊急發電系統，所產生的濃煙，導致民眾誤以為發生火災，而受停電波及的8AB、C、D廠約占聯電8吋晶圓的產能一半；據悉，整個停電時間約5-6小時，在昨日傍晚恢復供電。

劉啟東表示，可能微幅影響營運及部分8吋晶圓生產，目前在生產上尚未完全復工、正陸陸續續恢復中，至於復工的情形依照不同的設備機台而定，強調對財務業務沒有重大影響，皆在能承受的範圍內。