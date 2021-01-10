台積電盟友M31董座林孝平驟逝 享壽62歲

半導體矽智財（IP）廠M31（6643）今（10）日發出重訊，公司董事長林孝平不幸辭世，享壽62歲；公司強調，將遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人負責，對公司營運無影響。

M31為台積電（2330）合作夥伴，對於林孝平的離世，M31表示，公司遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人負責，對公司營運無影響，關於新任者將再另行公告。

根據M31官方網站介紹，林孝平於1981年畢業於國立台灣大學電機工程系，1984年畢業於美國加州大學 （U.C. Santa Barbara） 並取得電機碩士學位，曾任職於台灣聯華電子（2303）（UMC）、益華電腦公司（Cadence，前身為美國 ECAD）及智原科技（3035），在2011年離開智原科技和一群部屬共同創立M31。

林孝平生前獲得多項榮譽，像是中華民國最佳青年工程師獎（1992）、中華民國十大傑出工程師獎（1998），中華民國工業技術進步獎（2005），和ROC ERSO獎（2019）等。