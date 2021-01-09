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AMD處理器市占進逼 英特爾深耕生態圈迎戰

中央社 / 台北9日電

美商晶片大廠超微（AMD）推出Ryzen系列處理器後，在桌上型電腦市占持續進逼龍頭英特爾（Intel）。然而英特爾從晶片開發階段就與品牌廠攜手合作，在筆電上搭配高階繪圖晶片所發揮的效能也備受肯定。

外媒日前報導，根據測試軟體PassMark統計，今年第1季使用AMD桌機處理器執行PassMark測試軟體的用戶曾一度高達50.8%，超越英特爾的49.2%；但很快英特爾桌機處理器市占回升到50.1%，AMD處理器市占則降到49.9%。

報導指出，儘管AMD桌機處理器市占短暫領先英特爾的時間不到一天，卻是15年來首次超車，具有相當程度的象徵意義。不過英特爾仍是筆電和伺服器處理器的王者，今年第1季到目前為止的市占率分別高達83.2%、98.8%。

AMD桌機處理器能有如此亮眼的成績，要歸功於晶圓代工廠台積電的奧援，透過7奈米製程大幅提升AMD晶片效能。反觀在筆電和伺服器等領域，業界仍鍾情英特爾，主要原因在於英特爾積極打造生態圈。

業界人士透露，在英特爾新款晶片開發階段，筆電品牌廠會有大量研發工程師與英特爾一起進行測試，有助縮短品牌廠筆電新品上市時間。

這名業界人士也說，雖然AMD有自家處理器和顯示技術可以導入筆電，但消費者對於英特爾搭配繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）產品在筆電上發揮的效能仍有很大信心，還是比較傾向購買搭載英特爾處理器的機種。

市場研究機構TrendForce分析，AMD Zen+微架構處理器於2019年正式崛起，市占率約11.4%，自2020年開始擴大版圖後，去年市占率達20.1%，其中Ryzen 3000系列在中低階筆電市場頗受好評，也因此品牌廠在Chromebook上開始導入AMD處理器，推升AMD市占率大幅成長。

英特爾 處理器 AMD

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