英業達估第1季業績 有望淡季不淡

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

英業達（2356）2020 年 12 月營收達 432.23 億元，月增 7.66%、年減 0.37%，2020第 4 季營收達 1254.78 億元，季減 13.7%、年減 3.2%，2020年合併營收達 5082.94 億元，年增 1.46%。

出貨量方面，英業達 2020 年 12 月筆電出貨量達 180 萬台，月增、年增均為 5.8%，2020第 4 季出貨達 520 萬台，季減 8.7%、年增 4%，2020全年筆電出貨則為 2000 萬台，年增 5.82%。

英業達表示，2020 年第 4 季筆電、伺服器受部分零組件缺料，加上 TigerLake、IceLake 平台轉換動能放緩影響，出貨量均較第 3 季下滑，預期 2021 年新平台推出後，動能將回溫。

展望 2021 年，英業達認為，受傳統季節性因素影響，第 1 季筆電出貨將是全年谷底，估出貨將季減約 10-15%，但因零組件吃緊影響，部分訂單遞延至第 1 季出貨，因此，出貨衰退幅度將較往年，衰退超過兩成收斂，第 1 季有機會淡季不淡。

筆電 英業達

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