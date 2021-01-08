美股小漲開出 台指期夜盤震盪拉高觸及15,526點

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

美股小漲開出，台指期夜盤震盪拉高，觸及15,526點，法人指出，再受美股四大指數皆為走揚創高激勵，台股呈現續揚創高格局，目前在熱錢湧入台幣持續下，短線資金行情不變，台股仍以震盪偏多看待。

外資現貨買超197億，期貨淨空單增加至15326口。自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權主要布局，期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權 OI 大於買權 OI 之差距為四萬三千餘口，買權賣權 OI 增量相當。週選方面，買權賣權 OI 增量相去不遠，目前選擇權多空互不相讓。

法人指出，外資現貨連續大買超，自營商選擇權中性偏空，月、週選偏多不變，整體籌碼面偏多格局。技術面目前在台積電持續走強領漲，以及台股今日再度呈現量價齊揚下，短線台股仍屬創高階段。

台股 選擇權 期貨

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