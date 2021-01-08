緯創第1季伺服器 表現可望優於預期
緯創（3231）2020年12月營收達735.27億元，月減 15.31%、年減 14.64%，2020第4季營收達2325.38億元，季增6.9%、年減7.1%，為近一年單季新高，2020全年營收達8450.1億元，年減3.79%。
出貨量方面，緯創2020年12月筆電、桌機、顯示器出貨量達230、90、130萬台，月增皆雙位數成長，伺服器出貨達23萬台、月增4.5%。
緯創2020第4季筆電出貨640萬台，季增23.08%、年增25.4%，優於預期。顯示器出貨310萬台，季增逾兩成。桌機、伺服器則出貨230、67萬台，均較上季下滑，統計緯創2020年筆電出貨2035萬台，桌機、顯示器、伺服器則分別出貨985、1005、242萬台。
展望2021年，緯創指出，由於去年第4季基期墊高，估2021首季筆電出貨將較去年第4季有雙位數衰退，但仍可望優於2020年首季355萬台水準，反映筆電需求仍強。伺服器則可望持平或優於2020第4季。桌機、顯示器則估持平2020第4季水準。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言