緯創第1季伺服器 表現可望優於預期

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

緯創（3231）2020年12月營收達735.27億元，月減 15.31%、年減 14.64%，2020第4季營收達2325.38億元，季增6.9%、年減7.1%，為近一年單季新高，2020全年營收達8450.1億元，年減3.79%。

出貨量方面，緯創2020年12月筆電、桌機、顯示器出貨量達230、90、130萬台，月增皆雙位數成長，伺服器出貨達23萬台、月增4.5%。

緯創2020第4季筆電出貨640萬台，季增23.08%、年增25.4%，優於預期。顯示器出貨310萬台，季增逾兩成。桌機、伺服器則出貨230、67萬台，均較上季下滑，統計緯創2020年筆電出貨2035萬台，桌機、顯示器、伺服器則分別出貨985、1005、242萬台。

展望2021年，緯創指出，由於去年第4季基期墊高，估2021首季筆電出貨將較去年第4季有雙位數衰退，但仍可望優於2020年首季355萬台水準，反映筆電需求仍強。伺服器則可望持平或優於2020第4季。桌機、顯示器則估持平2020第4季水準。

筆電 緯創

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