企業生日快樂／宇峻…老牌遊戲廠 華麗轉身

宇峻即將迎來26歲生日，身為台灣老牌的遊戲研發公司，宇峻從單機遊戲起家，早年把握「Online」席捲的浪潮，推出多款膾炙人口的線上遊戲；儘管在智慧型手機迅速搶占遊戲市場後，宇峻進入一段不短的深蹲期，但近年獲利穩定且逐年上揚，顯然已經成功轉型。

宇峻遊戲作品。（本報系資料庫） 宇峻董事長暨總經理劉信表示，無論時局或平台如何改變，數位娛樂都不會消失，未來會繼續觀察產業趨勢，專注當內容產品的提供者。

宇峻全稱「宇峻奧汀科技」，是由前董事施文進、現任董事李玉山於1995年創辦的宇峻，現任董事居則文、張啟新、劉信1997年共同創辦的奧汀，以及二者合資成立的宇奧三方合併而成。在單機遊戲最為盛行的年代，宇峻推出的《新絕代雙驕》、《超時空英雄傳說》；奧汀推出的《三國群英傳》、《幻世錄》都繳出佳績，為公司日後的發展奠定基礎。

2000年開始，線上遊戲大行其道，為電腦遊戲產業帶來第一波的轉型浪潮。由於單機遊戲只針對單一玩家，不論在劇情走向、玩法設計、遊戲架構上都和多人互動的線上遊戲不同；而且從單人走向多人連線，需要更加考量硬體和網路限制，變數比過往多出許多，對當時的遊戲公司而言是不小挑戰。

強強聯手 搶攻線上商機

為因應趨勢，宇峻和奧汀二家單機遊戲公司決定合資，找來雙方菁英共同成立宇奧科技，由張啟新擔任總經理，專門製作線上遊戲。2002年，宇奧推出第一款線上遊戲《神州Online》，劉信表示，雖然這款遊戲當年沒有特別火紅，但以長線來看，生命周期很長、忠實玩家黏著度很 高，即使發行至今近20年，但這款遊戲在資訊月的道具福袋仍是最先完售的項目，可見人氣歷久不衰。

2004年，宇峻、奧汀、宇奧整併為宇峻奧汀，施文進擔任董事長兼執行長，居則文擔任總經理，開始準備上市。在運作上，三家公司研發部門仍是各自獨立的事業處，由劉信、張啟新及李玉山分別帶領原先奧汀、宇奧和宇峻的團隊，從成績來看也都有各自的代表作，宛如同時發動的三部引擎，讓合併後的宇峻愈衝愈快。

宇峻接著推出《新絕代雙驕Online》、《三國群英傳Online》及《天使之戀Online》等線上遊戲，獲得玩家熱烈迴響，並將版圖擴張到中國大陸、日本、越南、泰國、印尼、新馬、北美和歐洲等地，正式走向國際。

宇峻在2008年掛牌上櫃，隔年因為有多款遊戲發行，全年每股純益首次突破一個股本；2010年在新遊戲、海外授權金挹注下，全年每股純益來到歷史高峰12.21元，股價更到新高的507元，數度位居遊戲股王寶座。但從當年度開始，宇峻獲利逐季遞減，2011年全年每股純益只剩0.95元，營運瞬間跌落谷底。

當時隨著智慧型手機普及，玩家使用電腦頻率下降，市場用戶的使用習慣迅速改變。劉信回想，當時已能預見手機性能會愈來愈強大，取代一般人使用電腦的習慣，原本電腦上的娛樂會轉移到手機，發展手機遊戲成為必然趨勢。

精品策略 營運重回正軌

轉型雖然啟動，但難關也等在後面。首先，遊戲操作模式從滑鼠變成觸控，玩法與介面不同，也受到硬體效能和螢幕面積影響，設計思維都要跟著改變。

此外，當時主流的手機遊戲是憤怒鳥、Candy Crush等休閒類型遊戲，和宇峻擅長的大型多人線上遊戲不同，開發規模也較小，在各方面都讓宇峻難以找到突破契機。

2013年，劉信從施文進、居則文手中接棒擔任董事長兼總經理，持續將公司結構和產品研發方向往手機平台調整。在這之後，宇峻將獨立運作的三個事業處整併，改以「矩陣式管理」，一個維度是專案，每個專案有獨立的製作人和團隊，另一維度是企劃、程式和美術等功能性部門，進入量產期就會由對應專業的總監負責支援和人力調配。

同時，宇峻採取新的IP授權和開發策略，並且決定走「精品化策略」，放棄大量、小規模的開發模式，集中人力研發具一定規模的遊戲，讓內容更加精緻、豐富。

2015年，宇峻掛牌後首次呈現年度虧損，但如同度過黎明前最黑暗的時刻，宇峻營運狀況也從這一年開始重回正軌，陸續推出日本Falcom IP授權、宇峻自行開發的《軌跡》系列遊戲，對外IP授權再取得營運權的手遊《三國群英傳-霸王之業》，以及去年上市後單月最高賺進上億元營收的手遊《三國群英傳M》，市場叫好叫座，獲利也逐年上升。

展望後市，劉信指出，因為手遊市場不斷成長，目前會著重在如何擴大手遊領域的戰果，因此包括取得及提供IP授權，將現有成功產品延伸開發，以及拓展海外市場等，都是圍繞在這個核心的重點策略。