中化生去年12月營收1.47億元 年增38.98%

中化生（1762）公告去(2020)年12月營收1.47億元、年增38.98%，累積全年營收15.44億元，年增33.45%。中化生受惠魚油EPA、抗乳癌以及Tacrolimus等三大主力產品出貨放量，去年第4季營收5.6億元，單季、全年皆創歷史新高紀錄。法人預估，中化生全年獲利可望挑戰6元新高紀錄。

中化生表示，營收成長動能主因是自去年第4季起，抗癌原料EVE、魚油EPA以及免疫抑制劑Tacrolimus開始出現較大的出貨訂單。其中，魚油EPA光是第4季就出貨21公噸，是前三季總和的四倍；在抗癌原料EVE部份，第4季出貨量也達到10公斤，單季表現已達到今(2021)年3季的水準；在免疫抑制劑Tacrolimus方面，去年出貨量預估也可達到100公斤。

展望今年，據了解，中化生這三大原料藥目前訂單已接到今年第4季，其中EPA的訂單可達到100公噸，將比去年成長2.8倍；至於EVE和Tacrolimus今年的出貨量將比去年成長兩成以上。

中化生表示， Tacrolimus在2019年接獲印度新客戶訂單，隨著客戶訂單量增加，今年已宣布投資約5億元擴充產品原料發酵產線，包括發酵槽與純化設備等，預計2022年7月投產，年產能將從2020年的110公斤，提升至260公斤。

為了因應今年起大增的訂單，公司去年投資5億元擴充發酵生產線，項目包括發酵槽與純化設備的擴建。另外，由於中化生的EPA客戶，在客戶與原廠專利官司勝訴後，自去年9月開始放量出貨，原預期年底前將出貨52公噸，但因出貨不及，估去年全年約出貨26噸。

針對EPA客戶擴大下單，中化生現有產能已經滿載，公司投資超過1億元擴建新廠，今年上半年總產能將從目前的 45噸擴增至100公噸、下半年更攀升至300公噸。

在EVE部份，客戶已取得美FDA抗乳癌藥ANDA藥證，包括2.5、5、7.5mg等三種劑型，去年前3季約出貨10公斤，隨著該產品原廠獨賣期已過，未來出貨量將穩定成長。