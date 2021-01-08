燦坤去年12月營收年增3成 重回3C業績龍頭

3C通路營收龍頭之爭，燦坤（2430）在去年最後一個月彎道超車全國電，在去年12月營收大幅年增三成，以累計195.42億元，重回3C營收龍頭地位，擺脫上半年輸掉龍頭的新局，保住面子之爭；但以每股純益(EPS)來看，仍以全國電領先，短期內燦坤要追上恐得再加把勁。

燦坤今（8）日公布去年12月營收，在iPhone 12持續熱賣，吃下蘋果光的助益下，單月營收達18.07億元， 年增32.9%，全年營收以195.42億元，年增3.3%。

全國電同樣表現亮麗，去年12月營收14.93億元，年增19.4%； 2020年營收194.76億元， 年增11.1%，再創歷年新高。在中大型門市Digital City開拓新門市超過25家目標，是全國電營收持續年增的重要助力。

在獲利上，則以全國電領先。全國電前三季歸屬於母公司淨利4.91億元，年增31.6%，每股純益（EPS）4.95元。燦坤前三季淨利歸屬於母公司2.08億元，年增29%，EPS 1.25元。

分析兩家3C通路的營運型態，全國電以家電產品銷售見長，尤以家用冷氣賣出的台數，在3C通路稱冠，毛利率較高；燦坤則以資訊產品為重，蘋果商品是下半年業績增長的來源，毛利率不及家電穩定。隨著雙方在加強不足的之處，並在大型店展各有新的品牌吸引客群，有助雙方良性競爭，拉抬業績向上的動能。