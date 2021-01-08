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三星Neo QLED、MICRO LED電視 2021CES將首次亮相

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導
三星MICRO LED與設計生活系列電視新品於2021首次亮相。(圖：三星提供)
三星MICRO LED與設計生活系列電視新品於2021首次亮相。(圖：三星提供)

三星電子於CES 2021展前，首次以線上形式舉行First Look線上記者會，搶先發表2021年Neo QLED、MICRO LED與設計生活系列電視新品。全新系列彰顯三星打造無障礙、永續性與創新產品的承諾，並結合先進技術，重新定義電視於家中的定位。

2021年QLED與Neo QLED量子電視產品皆導入無障礙功能，結合三星先進技術與人工智慧（AI），提供更多使用者舒適的觀賞體驗。2021年系列產品搭載的新功能包含：移動字幕（Caption Moving）、手語放大（Sign Language Zoom）和多重輸出音訊（Multi-Output Audio），為聽障及視障人士打造符合需求與偏好的觀賞體驗。

三星也承諾將於2022年擴充語音指示（Voice Guide）功能，讓聽障及視障人士可以按照語音指示操作。此外，三星未來將持續研發AI功能，進一步提升電視產品的便利使用性。

今年將推出搭載全新顯示技術Neo QLED的8K（QN900A）與4K（QN90A）旗艦級QLED量子電視，透過量子矩陣技術（Quantum Matrix Technology）及Neo量子尖端智慧處理器（Neo Quantum Processor）精準控制Quantum Mini LED光源，將QLED技術推升至全新境界，而Neo量子尖端智慧處理器正是專為Neo QLED設計的強大影像處理器。

三星強調，設計的Quantum Mini LED，大小是傳統LED的1/40，捨棄透鏡散光與封裝的形式，採用超薄微形層結構，能配置更多LED晶粒。量子矩陣技術可精細控制緊密排列的LED晶粒，將影像真實呈現給觀眾，並同時避免光暈產生。

Neo QLED技術將亮度提升至12-bit（4096階）－暗區更暗、亮區更亮，實現更逼真沉浸式HDR觀賞體驗，並結合三星專利Neo量子尖端智慧處理器，搭載進階影像升頻技術，功能更強大。該處理器搭載高達16種神經網路模型，並各以AI影像升頻技術和深度學習技術進行訓練，因此能將任何輸入的影像升頻至4K和8K的畫質輸出。

2021 Neo QLED 8K 量子電視採用全新Infinity One Design，其近乎無邊框螢幕、流暢俐落的設計與外型，提供更加如臨實境的視覺體驗，搭配可輕鬆安裝於電視背面的全新薄型美型集線器（Slim One Connect box），讓電視更簡約時尚。

聽覺享受方面，2021 Neo QLED 8K量子電視搭載多項頂級環繞音效功能， OTS Pro 魔術音效能根據螢幕上的畫面動作，創造生動逼真的立體音效；SpaceFit Sound可分析電視周遭環境，並輸出最適合的沉浸式音質。2021 Neo QLED 8K與4K量子電視搭載多項智慧功能，不僅讓電視身兼多職，還能滿足使用者多元的健身、娛樂與居家辦公需求。

三星 Neo QLED與設計生活系列電視新品於2021首次亮相。(圖：三星提供)
三星 Neo QLED與設計生活系列電視新品於2021首次亮相。(圖：三星提供)

LED 電視 三星電子

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