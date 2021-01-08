匯率影響 智邦去年營收年減1.7%

網通廠智邦（2345）近年積極布局雲端中心交換器及AI產品，市場看好，智邦2020年營收更要挑戰續創歷史新高紀錄，但受到匯率影響，智邦營收為新台幣544.57億元，年衰1.7%，但如以美元計價，則為18.48億美元，年增3.15%，續創歷史新高。

智邦12月營收63.36億元，年增23.6%，月增27%，創歷史新高，第4季營收157.07億元，季增4.5%，單季營收創歷史次高。智邦2019年營收首次站上500億元關卡，以554億元創下歷史新高，市場原預估，2020年智邦可再創歷史新高，但受匯率影響，以新台幣計算年營收僅544.57億元，為歷史次高。

法人看好，雖然智邦受到匯率影響，營收未續創新高，也有些微匯損影響，但第4季獲利仍可望表現亮眼，前3季每股稅後純益達6.62元，全年可望超過9元，獲利有機會創歷史新高。

智邦今天下跌4.5元，收291.5元。