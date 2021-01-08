鼎炫-KY去年豐收 全年營收23.6億元創新高

專業EMI材料暨全球衡器領導廠商鼎炫-KY（8499）今（8）日公佈2020年12月合併營收達2.16億元，較2019年同期成長22.98％，由於2020年在疫情影響下，掀起居家辦公、居家教學等遠距商機，挹注旗下EMI材料事業營運動能強勁，不僅2020年第4季合併營收達6.86億元，創歷史單季次高，較2019年第4季成長35.09％，2020年全年合併營收達23.6億元，更刷新歷史新高記錄。

鼎炫-KY表示，2020年全年營收繳出亮麗成績，主要受惠EMI材料事業銷售表現隨著遠距商機需求激增，以及線上個人娛樂宅經濟挹注下，帶動主要客戶在筆電、平板EMI材料訂單出貨強勁，此外，鼎炫-KY亦持續投入新款材料產品研發、新應用及新客戶接單拓展同步展現成效，包括2020年切入美系客戶桌上型電腦、無線充電模組等材料應用以及陸系面板供應鏈等，皆係推升2020年EMI材料事業營收較2019年明顯成長，帶動集團整體營收表現締造新記錄。

根據集邦科技旗下TrendForce顯示器研究處預估，疫情重塑遠距辦公及教學生活新樣態需求下，2020年全球筆電出貨量首次破2億台，年增達22.5％，看好遠距需求持續攀升，預估2021年全球筆電出貨量進一步增加至2.17億台水準，創造鼎炫-KY營運良好銷售環境。

鼎炫-KY指出，隨著各國積極推動5G技術普及，在消費型電子產品朝高頻高速、高效能運算應用趨勢明確，對於材料絕緣、導電與保護技術規格皆大幅提升，有助於帶動單一裝置材料使用量，在平均單價也有機會隨著材料產品組合調整而同步提升，創造EMI材料事業良好成長動能。

展望2021年第1季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法。由於目前全球疫情致使歐洲各國陸續採取封城措施因應，將有機會推升居家辦公、遠距教學需求持續高漲，尤其，目前主要客戶陸續推出新機種，有助於挹注集團旗下EMI材料事業維持穩定接單，另一方面，衡器事業近期接單及出貨情況已逐漸回溫，旗下T-Scales衡器自有品牌更陸續推出智能衡器產品，結合產品追溯、AI人工智慧辨識菜品、秤重打印、第三方電子支付、交易數據採集管理、市場宣傳與政令宣導等多元功能，可望帶動中國農改超商機持續發酵並創造新一波銷售動能。