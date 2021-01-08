華立去年營收590.8億元 連4年創新高

華立（3010）今（8）日公布去年12月自結合併營收52.65億元，挹注去年全年合併營收達到590.8億元，年成長8%，全年營收已連續4年締造歷史記錄。綜觀去年以來華立不畏疫情業績逆勢走高，受惠美中科技戰的轉單效益，在半導體先進製程、高階伺服器5G高頻基材及資通訊鏡頭光學材料相關需求強勁。

華立向來有材料業界航空母艦之稱，在半導體領域的傳統與先進製程材料供應全程參與，帶動半導體前段製程光阻液、去光阻液、電子級特氣、CMP研磨液、製程機台零配件的銷售量。華立計畫今年也將積極備料，以協助主力客戶新廠順利裝機進入量產，並戮力爭取研發中新製程的基準品，持續擴大市占。

此外，華立提到，引進5G高頻基板攻入高階伺服器造就去年業績大爆發，未來將繼續參與新世代的雲端伺服器開發，並同步經營交換器市場，因5G網路佈建，400G交換器需求殷切，將持續推進與全球領先伺服器大廠的開發案。

同時華立也指出，與原廠共同推出製程用DI高解析電鍍乾膜攻佔市場，加上兩岸載板廠今年展開積極的擴廠計畫，可預見DI乾膜的營收將大步向前。

此外華立表示，長期供應印刷電路板產業的上游材料及設備，與各大PCB廠關係友好並看到各廠區自動化的需求，開始切入智慧倉儲、無人搬運車、線邊倉等自動化設備，提供多元化的方案獲得客戶好評，自動化營收去年呈現倍數成長，目標今年仍將維持高雙位數的成長佳績。