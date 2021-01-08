快訊

全台還要冷5天！中部以北明冰封6度 下周又兩波冷空氣

陸三大電信巨擘被逐出紐交所 專家指最終受益者是它

崇越電去年第4季營收 創歷年同期新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

電子材料供應商崇越電通（3388）今日公告去年12月合併營收7.6億元，年增22.8％；去年全年合併營收79.15億元，仍逆勢成長1.84％。公司看好全球產業復甦力道強勁，本季營運正向看待，全年營運成長也樂待以對。

崇越電指出，疫後全球產業復甦力道強勁，各類型產品訂單出貨增溫，帶動去年第4季營收創下歷年同期新高，依目前市場需求不減的態勢來看，預期今年營運將隨著全球經濟回升而同步成長。

崇越電主力產品係以矽利光(Silicone)為主的特用化學材料，應用範圍廣泛，公司專攻高階應用，涵蓋食衣住行育樂各類產品。

崇越電表示，去年新冠肺炎疫情嚴峻，去年上半年經歷各國封城造成的經濟減緩，但醫療器材及在家工作拉升筆電、伺服器等產品應用出貨暢旺，去年下半年隨各國陸續解封，智慧手機、穿戴裝置、藍牙耳機、遊戲機等消費性電子產品及汽車零組件、阻燃性塑料等上半年需求疲弱的產業需求回升，拉貨力道明顯增強，挹注第四季營收創下歷年同期新高，並成功追回落後業績，全年營運返回成長軌道。

崇越電指出，據調查中國大陸去年第4季國內生產毛額（GDP）年增5.8%，優於前一季的4.9%，預 期隨全球經濟自疫情中復甦，中國今年年的GDP能達到8.4%。且根據研究機構Gavekal Dragonomics調查報告也提出，隨出口強勁，以及國內消費、投資改善，2020年第4季有望成為近年來整體表現最佳的季度之一，預計增長勢頭將在2021年上半年達到高峰。

崇越電目前海外市場比重約七成，中國大陸為主要市場，在全球市場看好疫後經濟持續復甦，公司預估今年營運不但可隨中國市場經濟成長同步提升，包含5G、資料中心、電動車等市場主流應用將可放量出貨，加上東奧商機接棒可帶動另一波成長，今年全年營運成長樂觀可期。

崇越電

延伸閱讀

儒鴻去年12月營收37.02億元 月增近五成

中國科學院：2021經濟成長8.5% 首季16.3%

一甲子最糟 印度估2020財年經濟萎縮逾7％

疫情緊鄰北京 石家莊緊急封城

相關新聞

緯創軟體去年12月營收4.58億元 年增5%

IT服務領導廠商緯創軟體（4953）公告自結2020年12月份單月合併營收為4.58億元，月增1%、年增5%，單月營收再...

三星Neo QLED、MICRO LED電視 2021CES將首次亮相

三星電子於CES 2021展前，首次以線上形式舉行First Look線上記者會，搶先發表2021年Neo QLED、M...

匯率影響 智邦去年營收年減1.7%

網通廠智邦（2345）近年積極布局雲端中心交換器及AI產品，市場看好，智邦2020年營收更要挑戰續創歷史新高紀錄，但受到...

牛年開財運賺大錢 易經大師陶文指點三方向

2021台股牛氣沖天，台股衝上萬五行情，台積電（2330）也屢創歷史天價，易經命理大師陶文指出，今年台股卦象為「山天大畜...

南亞科：估今年DRAM產業進入正向循環

南亞科（2408）今（8）日召開法說會公布財報，雖然去年第4季與全年都受到新台幣升值大幅影響營收、獲利與毛利，但就產業而...

群創參展CES 首發最高刷新率240Hz 65吋4K電競電視

群創光電（3481）將於1月11至14日盛大登場2021美國消費性電子展(CES)，因新冠肺炎疫情(COVID-19)影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。