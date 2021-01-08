崇越電去年第4季營收 創歷年同期新高

電子材料供應商崇越電通（3388）今日公告去年12月合併營收7.6億元，年增22.8％；去年全年合併營收79.15億元，仍逆勢成長1.84％。公司看好全球產業復甦力道強勁，本季營運正向看待，全年營運成長也樂待以對。

崇越電指出，疫後全球產業復甦力道強勁，各類型產品訂單出貨增溫，帶動去年第4季營收創下歷年同期新高，依目前市場需求不減的態勢來看，預期今年營運將隨著全球經濟回升而同步成長。

崇越電主力產品係以矽利光(Silicone)為主的特用化學材料，應用範圍廣泛，公司專攻高階應用，涵蓋食衣住行育樂各類產品。

崇越電表示，去年新冠肺炎疫情嚴峻，去年上半年經歷各國封城造成的經濟減緩，但醫療器材及在家工作拉升筆電、伺服器等產品應用出貨暢旺，去年下半年隨各國陸續解封，智慧手機、穿戴裝置、藍牙耳機、遊戲機等消費性電子產品及汽車零組件、阻燃性塑料等上半年需求疲弱的產業需求回升，拉貨力道明顯增強，挹注第四季營收創下歷年同期新高，並成功追回落後業績，全年營運返回成長軌道。

崇越電指出，據調查中國大陸去年第4季國內生產毛額（GDP）年增5.8%，優於前一季的4.9%，預 期隨全球經濟自疫情中復甦，中國今年年的GDP能達到8.4%。且根據研究機構Gavekal Dragonomics調查報告也提出，隨出口強勁，以及國內消費、投資改善，2020年第4季有望成為近年來整體表現最佳的季度之一，預計增長勢頭將在2021年上半年達到高峰。

崇越電目前海外市場比重約七成，中國大陸為主要市場，在全球市場看好疫後經濟持續復甦，公司預估今年營運不但可隨中國市場經濟成長同步提升，包含5G、資料中心、電動車等市場主流應用將可放量出貨，加上東奧商機接棒可帶動另一波成長，今年全年營運成長樂觀可期。