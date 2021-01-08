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南亞科：估今年DRAM產業進入正向循環

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
南亞科（2408）今（8）日召開法說會公布財報，雖然去年第4季與全年都受到新台幣升值大幅影響營收、獲利與毛利，但就產業而言，南亞科觀察去年第4季合約價格已觸底，今年估計DRAM產業進入正向循環。（路透）
南亞科（2408）今（8）日召開法說會公布財報，雖然去年第4季與全年都受到新台幣升值大幅影響營收、獲利與毛利，但就產業而言，南亞科觀察去年第4季合約價格已觸底，今年估計DRAM產業進入正向循環。（路透）

南亞科（2408）今（8）日召開法說會公布財報，雖然去年第4季與全年都受到新台幣升值大幅影響營收、獲利與毛利，但就產業而言，南亞科觀察去年第4季合約價格已觸底，今年估計DRAM產業進入正向循環。

南亞科總經理暨發言人李培瑛在法說會上提到，DRAM市場在2021年上半年供給成長有限，供應商庫存水位也持續下降，同時在終端需求包含宅經濟如NB網通與數位電視、5G基礎建設等帶動需求，有助DRAM產業進入正向循環。

南亞科去年營業利益較前一年度減少10.82億元當中就有匯損不利因素高達5.69億元，其中去年第4季淨利9.11億元，季減少7.03億元，來自匯損不利因素達到4.02億元較前一季匯損2.29億元擴大。

南亞科 DRAM

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