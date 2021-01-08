聽新聞
test
0:00 / 0:00
南亞科：估今年DRAM產業進入正向循環
南亞科（2408）今（8）日召開法說會公布財報，雖然去年第4季與全年都受到新台幣升值大幅影響營收、獲利與毛利，但就產業而言，南亞科觀察去年第4季合約價格已觸底，今年估計DRAM產業進入正向循環。
南亞科總經理暨發言人李培瑛在法說會上提到，DRAM市場在2021年上半年供給成長有限，供應商庫存水位也持續下降，同時在終端需求包含宅經濟如NB網通與數位電視、5G基礎建設等帶動需求，有助DRAM產業進入正向循環。
南亞科去年營業利益較前一年度減少10.82億元當中就有匯損不利因素高達5.69億元，其中去年第4季淨利9.11億元，季減少7.03億元，來自匯損不利因素達到4.02億元較前一季匯損2.29億元擴大。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言