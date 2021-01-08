玩美移動獨步全球 推出全新「玩美 Video」App

軟體大廠訊連（5203）轉投資公司玩美移動近日宣布，將於2021 CES美國消費電子展推出一款全新影片編輯App「玩美 Video」，是全球首創的智慧彩妝影片編輯App，將虛擬彩妝功能帶入人像影片編輯功能，可即時為使用者影片上妝、改變髮色及修容。

這是玩美移動所推出的第5款「玩美」系列App，影像技術源自於先前獲得多個國際獎項、利用AI及AR技術為基礎的「玩美彩妝」App，將虛擬彩妝功能帶入人像影片編輯，利用AR上妝模式及獨家專利AgileFace臉部特徵追蹤技術，自動精準偵測使用者的五官，提供精準、完整且自然的虛擬彩妝和修容效果。

玩美移動表示，該款新App提供上百種妝容一鍵上妝，包含唇色、眼影、眉型、眼線及腮紅等，並有多樣化的影片修容工具可選擇，包含瘦臉、眼型、鼻型、唇型微調及美膚，也有包含單色、漸層髮色的實時虛擬髮色體驗。這款App目前已在App store平台搶先上架。

玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示，「我們很開心能在2021 CES 大會上推出玩美移動的全新產品『玩美 Video』，有了智慧彩妝影片編輯 App的加入，讓玩美移動的App產品線更加完整。我們希望能藉由簡易的影片上妝功能，鼓勵全世界的使用者能更輕鬆大膽地展現最美的自己。」