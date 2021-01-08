快訊

羨慕！台塑集團年終獎金出爐 每人可領3.66個月本薪

寒流發威最新低溫特報！今下午到明上午16縣市急凍6度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏碁推出全新Chromebook 首度搭載AMD行動處理器

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
宏碁推出全新Chromebook Spin 514 首度搭載AMD行動處理器。宏碁/提供
宏碁推出全新Chromebook Spin 514 首度搭載AMD行動處理器。宏碁/提供

宏碁（2353）今（8）日推出全新Acer Chromebook Spin 514（CP514-1H/ CP514-HH），首度搭載AMD Ryzen™ 3000 C系列行動處理器及AMD Radeon™顯示技術，超強性能結合耐用、時尚的機身設計及長效電池續航力，滿足使用者遠距工作或學習的所有應用及需求。

此外，宏碁同步推出Chromebook Enterprise Spin 514（CP514-1W/ CP514-WH），搭載最新AMD Ryzen™ 3000 C系列行動版處理器及解鎖的Chorme OS商務功能，滿足商務用戶的需求。

宏碁資訊產品事業筆記型產品事業總處長林恭正表示，Acer Chromebook Spin 514全新升級的反應速度及效能將驚艷使用者，搭載AMD Ryzen™行動處理器，結合超耐用機身設計是居家辦公者的最佳選擇。

此外，Ryzen™ 7 3700C處理器能提供基於AMD處理器之Chromebook中最佳顯示效能，使用者亦可輕鬆增加應用程式及擴充工具處理更具挑戰性的工作。

宏碁推出全新Chromebook Spin 514 首度搭載AMD行動處理器。宏碁/提供
宏碁推出全新Chromebook Spin 514 首度搭載AMD行動處理器。宏碁/提供

處理器 AMD

延伸閱讀

傳榮耀開始打造使用Qualcomm新款處理器的5G連網手機

處理器大神Jim Keller 加入人工智慧晶片新創公司Tenstorrent

搭載Intel尚未公布的11代Core H處理器 宏碁推出新款Nitro 5系列遊戲筆電

宏碁小金雞 三家報喜

相關新聞

南亞科：估今年DRAM產業進入正向循環

南亞科（2408）今（8）日召開法說會公布財報，雖然去年第4季與全年都受到新台幣升值大幅影響營收、獲利與毛利，但就產業而...

群創參展CES 首發最高刷新率240Hz 65吋4K電競電視

群創光電（3481）將於1月11至14日盛大登場2021美國消費性電子展(CES)，因新冠肺炎疫情(COVID-19)影...

玩美移動獨步全球 推出全新「玩美 Video」App

軟體大廠訊連（5203）轉投資公司玩美移動近日宣布，將於2021 CES美國消費電子展推出一款全新影片編輯App「玩美 ...

宏碁推出全新Chromebook 首度搭載AMD行動處理器

宏碁（2353）今（8）日推出全新Acer Chromebook Spin 514（CP514-1H/ CP514-HH...

燦坤董座：上半年審慎樂觀 業績可望超過去年同期

3C通路燦坤（2430）看好第1季業績，蘋果手機持續熱賣，新款的Mac 效能大增，筆電缺貨成長可達兩成，加上 尾牙、春節...

傳印度最大財團塔塔攜手和碩 1月中敲定iPhone量產計畫

據印度媒體報導，印度Tamil Nadu邦與和碩（4938）將在1月中旬達成正式協議，和碩將在此建立印度的生產基地，成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。