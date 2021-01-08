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宏碁推出全新Chromebook 首度搭載AMD行動處理器
宏碁（2353）今（8）日推出全新Acer Chromebook Spin 514（CP514-1H/ CP514-HH），首度搭載AMD Ryzen™ 3000 C系列行動處理器及AMD Radeon™顯示技術，超強性能結合耐用、時尚的機身設計及長效電池續航力，滿足使用者遠距工作或學習的所有應用及需求。
此外，宏碁同步推出Chromebook Enterprise Spin 514（CP514-1W/ CP514-WH），搭載最新AMD Ryzen™ 3000 C系列行動版處理器及解鎖的Chorme OS商務功能，滿足商務用戶的需求。
宏碁資訊產品事業筆記型產品事業總處長林恭正表示，Acer Chromebook Spin 514全新升級的反應速度及效能將驚艷使用者，搭載AMD Ryzen™行動處理器，結合超耐用機身設計是居家辦公者的最佳選擇。
此外，Ryzen™ 7 3700C處理器能提供基於AMD處理器之Chromebook中最佳顯示效能，使用者亦可輕鬆增加應用程式及擴充工具處理更具挑戰性的工作。
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