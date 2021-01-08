快訊

羨慕！台塑集團年終獎金出爐 每人可領3.66個月本薪

寒流發威最新低溫特報！今下午到明上午16縣市急凍6度

iPhone、遊戲機雙加持 和碩去年營收續創新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

和碩（4938）今（8）日公布12月營收為1,400.5億元，月減21.8%、年增8.8%，不過在iPhone 12與遊戲機業務暢旺下，和碩總計去年營收來到1.39兆元，年增2.42%，續創歷史新高，連續三年營收破1.3兆元，也為連續三年營收持續改寫新高。

和碩董事長童子賢看好電動車業務進展，預期今年電動車相關業績有機會翻倍成長，他日前透露，已規劃配合客戶在美國德州設廠。童子賢指出，台灣產官密切合作是好事，反觀美國是產業界各自發展。他認為，電池是電動車重中之重的部分，且應注意中國大陸也很積極發展。

他說，台灣如果不缺席，應該會在電動車領域找到機會。電動車的「電」，代表台灣過去以來擅長的資通訊、網路通訊及半導體有機會跨入此領域。

和碩業務的本質是服務業，用科技服務客戶，童子賢表示，和碩的客戶不只在美國，還有在歐洲與日本；至於海外製造據點，已規劃配合客戶在美國德州設廠。

近期市場也傳出，和碩本月份印度設廠一事就會與當地Tamil Nadu邦政府簽約，正式底定印度製造計畫，除了Tamil Nadu邦除了與和碩簽約外，印度最著名的公司之一塔塔（Tata）透過子公司塔塔電子（Tata Electronics）也跟和碩同時間與Tamil Nadu邦簽約，規劃在此生產iPhone零組件。

和碩 電動車

延伸閱讀

傳印度最大財團塔塔攜手和碩 1月中敲定iPhone量產計畫

男子高空跳傘iPhone墜落12000呎 尋回竟還開機中

iPhone 12賣到缺貨 為什麼代工台廠還是被蘋果停新單？

和碩上半年業績有雜音

相關新聞

南亞科：估今年DRAM產業進入正向循環

南亞科（2408）今（8）日召開法說會公布財報，雖然去年第4季與全年都受到新台幣升值大幅影響營收、獲利與毛利，但就產業而...

群創參展CES 首發最高刷新率240Hz 65吋4K電競電視

群創光電（3481）將於1月11至14日盛大登場2021美國消費性電子展(CES)，因新冠肺炎疫情(COVID-19)影...

玩美移動獨步全球 推出全新「玩美 Video」App

軟體大廠訊連（5203）轉投資公司玩美移動近日宣布，將於2021 CES美國消費電子展推出一款全新影片編輯App「玩美 ...

宏碁推出全新Chromebook 首度搭載AMD行動處理器

宏碁（2353）今（8）日推出全新Acer Chromebook Spin 514（CP514-1H/ CP514-HH...

燦坤董座：上半年審慎樂觀 業績可望超過去年同期

3C通路燦坤（2430）看好第1季業績，蘋果手機持續熱賣，新款的Mac 效能大增，筆電缺貨成長可達兩成，加上 尾牙、春節...

傳印度最大財團塔塔攜手和碩 1月中敲定iPhone量產計畫

據印度媒體報導，印度Tamil Nadu邦與和碩（4938）將在1月中旬達成正式協議，和碩將在此建立印度的生產基地，成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。