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立志當飛行員、24歲男搭輕航機亡 父：我就這麼一個獨子

燦坤董座：上半年審慎樂觀 業績可望超過去年同期

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
燦坤會員特典百萬還元金大方抽，看好第1季業績成長動能。記者張義宮／攝影
燦坤會員特典百萬還元金大方抽，看好第1季業績成長動能。記者張義宮／攝影

3C通路燦坤（2430）看好第1季業績，蘋果手機持續熱賣，新款的Mac 效能大增，筆電缺貨成長可達兩成，加上 尾牙、春節、紅包商機等，都是助益第1季業績成長的要素。

燦坤Awesome春季會員特典今(8)日起開跑，直至12日的五天銷售目標設定為10億元，年增三成以上， 蘋果商品是主力之一，大吃蘋果商機。

燦坤董事長林技典指出，審慎樂觀看待上半年的燦坤營運，應可超過去年上半年的業績表現。

燦坤1C總經理李經緯表示，迎接2021年，此次會員特典蘋果商品是主力銷售商品之一，iPhone 12 128GB原價28,500元，現折1,288元，挑戰市價最便宜，新款MacBook Air M1滿萬送500配件金，並可搭配教育方案優惠，最高可折抵3,200元。iPhone 12 Pro甚至是缺貨中。

他強調，筆電亦是熱門商品，acer 10代i7電競混碟冠軍筆電原價29,900元，優惠價22,999元、Lenovo 10代 i5超值電競筆電原價17,999元，優惠價14,999元、微軟Surface Go2 P-4G-64G會員價12,888元，滿萬折三千只要9,888元，限量超殺優惠。

燦坤協理陳柏蒼指出，春節前大尺寸液晶電視也是熱門商品，祭出JVC65吋QLED只要1,99萬元，將有帶動消費者客廳需求尺寸由55吋轉向65吋的機種。

燦坤Awesome會員特典並祭出百萬還元金大方抽超值優惠，單張發票滿額即可天天抽十萬元還元金，還有機會獲得超殺滿額禮：SAMPO 輕量深層筋膜槍、大同10人份不鏽鋼內鍋電鍋…等實用好禮，並且將iPhone 12 Pro Max 128GB或SAMSUNG 65型4K液晶顯示器免費帶回家。

歡慶2021年，燦坤期待與消費者攜手擺脫2020的陰霾，搭配全新的3C家電用品，讓新的一年煥然一新！全館家電、秒殺商品限時限量3折起：AWANA 304不鏽鋼保溫保冷瓶二件組原價1,290元，秒殺價399元，只要3折。TELEFUNKEN深層經絡震動按摩槍原價2,480元，秒殺價1,099元、SIAU詩杭負離子低輻射生物陶瓷吹風機原價2,180元，秒殺價999元。

農曆新年即將到來，燦坤新年孝親系列更推出組合優惠：JVC 40吋FHD液晶顯示器+大通4K智慧電視盒原價12,787元，優惠價6,999元、購買motorola e6 PLUS原廠皮套+玻璃保護貼組，即可享2,999元加購moto e6 PLUS智慧型手機乙台（市價5,990元）優惠限時限量。

燦坤強調，PS5主機限量販售，搭配重量級遊戲漫威蜘蛛人：邁爾斯·摩拉斯、惡魔靈魂Demons Souls 21,580元，預購的消費者最快可於農曆年前到貨。

燦坤首發與來自瑞士的知名熨燙品牌LAURASTAR合作，全新商品IGGI手持式高壓蒸氣掛燙機即日起可至燦坤門市預購，有効去除衣服、紡織品和家中日常物品上的病菌，透過3.9Bar快速高壓蒸汽提高燙衣效率，衣物即燙即穿，即可搞定衣物皺褶；美型小巧外表，獲得2020紅點設計大賞，有「熨燙界女帝」稱號。

燦坤會員特典推出首發與來自瑞士的知名熨燙品牌LAURASTAR合作，全新商品IGGI手持式高壓蒸氣掛燙機即日起可至燦坤門市預購。記者張義宮／攝影
燦坤會員特典推出首發與來自瑞士的知名熨燙品牌LAURASTAR合作，全新商品IGGI手持式高壓蒸氣掛燙機即日起可至燦坤門市預購。記者張義宮／攝影

燦坤 4G 電競筆電

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