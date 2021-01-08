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聯發科2款Wi-Fi裝置入選國際Wi-Fi 6E標準認證測試平台

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

聯發科（2454）於今（8）日宣布，該公司2款Wi-Fi裝置入選為國際Wi-Fi 6E標準認證測試平台，成為全球最新技術標準的貢獻者，支持無線網路認證組織 Wi-Fi聯盟 (Wi-Fi Alliance) 6GHz頻段的Wi-Fi CERTIFIED 6裝置新認證。

聯發科指出，支援Wi-Fi 6E的Wi-Fi 6裝置與前幾代Wi-Fi裝置相比，擁有更低延遲、更大頻寬容量和更快傳送速度的優勢。支援6GHz頻段的Wi-Fi 6連網裝置，利用160MHz頻道和6GHz的高頻寬，提供千兆級 (multigigabit) 傳輸速度和低延遲Wi-Fi經驗，可以為整合通訊、AR/VR、甚至全像攝影等尖端應用提供更好支援。

聯發科副總許皓鈞表示，聯發科擁有廣泛的Wi-Fi產品組合，是寬頻、零售路由器、消費電子及遊戲領域的主要供應商，每年提供數億台裝置Wi-Fi解決方案。做為Wi-Fi 6E測試平台的貢獻者，聯發科的無線存取點和終端無線方案將成為產品認證的一環，期待為消費者帶來新一代的連網功能，滿足最新、最先進的無線連網需求。

聯發科新推出的兩款裝置是MT7915-AP-AX無線存取點及 MT7915-STA-AX 終端無線方案，可支援6GHz頻段，並具備諸多Wi-Fi 6先進連網功能，可實現多用戶同時連網最佳效能。　

除了支援6GHz頻段外，聯發科的Wi-Fi 6方案還支持1024-QAM和OFDMA來增強性能表現，透過TWT節能機制，來增加終端裝置續航力，使用WPA3達到最高的安全級別，並以MU-MIMO技術提高連網頻寬使用率。

Wi-Fi 聯發科

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