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施振榮：台灣應攜手打造「台典音樂」品牌

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
宏碁創辦人施振榮。記者蘇健忠攝影／報系資料照
宏碁創辦人施振榮。記者蘇健忠攝影／報系資料照

為了將台灣的聲音推向國際，讓世界聽見台灣，宏碁集團創辦人施振榮今日出面呼籲，台灣應攜手共同打造「台灣經典音樂（Taiwan Classic Music）」（簡稱台典音樂）品牌面對國內外巿場，借重歐洲古典音樂的規格加上台灣多元文化的元素，進一步開創「台典音樂」的新未來。

2021《臺灣的聲音 新年音樂會》在今年元旦圓滿落幕，累積這三年來推廣台灣音樂的成果，施振榮指出，為了將來自台灣的聲音以及具有台灣元素的音樂推向國際巿場，打造台灣音樂的國際品牌已刻不容緩。

施振榮表示，去年新年音樂會後，他提出歐洲的「古典音樂」（Classic Music）應正名為「經典音樂」，更符合Classic Music的精神。因此，他也提出以台灣音樂元素所創造的台灣經典音樂，應可命名為「台典音樂」，並以此做為台灣經典音樂在國際上的品牌，將台灣的聲音推向國際。

要打造台灣經典音樂的品牌需要累積知名度，施振榮也特別呼籲，希望大家都能以台灣的經典音樂感到驕傲，也期待音樂家及愛好音樂者也能以打造台典品牌做為共同的目標，共同來努力。

他指出，相信台灣經典音樂一定禁得起巿場考驗，這些經典音樂的美好，歷經時間考驗還能流傳下來，受到大家的喜愛一定有其原因。就像這次台灣新年音樂會的演出內容，累積在YouTube上的瀏覽人次才短短五天已超越前兩年新年音樂會的點閱次數，顯示大家對台灣經典音樂的愛好及支持。

施振榮 音樂會

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