傳印度最大財團塔塔攜手和碩 1月中敲定iPhone量產計畫
據印度媒體報導，印度Tamil Nadu邦與和碩（4938）將在1月中旬達成正式協議，和碩將在此建立印度的生產基地，成為製造iPhone的大本營。不過值得注意的是，除了Tamil Nadu邦除了與和碩簽約外，印度最著名的公司之一塔塔（Tata）透過子公司塔塔電子（Tata Electronics）也跟和碩同時間與Tamil Nadu邦簽約，規劃在此生產iPhone零組件。
印度塔塔集團(Tata Group) 為印度民族工業的典範，同時也是印度最大、最多元化的私人企業集團，被稱為是印度版的三星。市場認為，一旦塔塔電子未來一到兩年內首度成為蘋果供應鏈，將供貨iPhone相關零組件予和碩、鴻海（2317）與緯創（3231），將加快蘋果印度生產iPhone的速度，iPhone印度製造的規模也可望放大。
和碩今（8）日表示，對於印度廠投資與簽約進度不予評論。
Tamil Nadu邦政府對iPhone生產野心勃勃，還制定電子硬體製造政策，該政策規劃到2025年每年貢獻1000億美元，佔印度電子產品出口的25％。
蘋果最初於2017年開始在印度使用舊版iPhone SE組裝iPhone，但此後範圍擴大，到現在也包括iPhone 11。印度政府還敦促蘋果公司推出印度製造相關的激勵計劃，該計劃旨在激勵外國品牌轉向印度，讓印度成為製造中心，建立一個尚未在印度起飛的產業。印度媒體也認為，塔塔集團會利用這一優勢，首次為蘋果公司在印度的本地生產提供支持。
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