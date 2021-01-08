美光財報優於預期 但法人對記憶體評價維持中立

美股超級財報周揭開序幕，其中，首家重量級的Micron（美光）登場，其最新一季（2020年9月~11月）的獲利高於預期，對未來展望樂觀，帶動美股盤後交易的股價上漲，不過，法人機構指出，台灣記憶體廠已提前反應美光財報利多，因此對相關個股投資評價暫維持中立。

法人機構指出，疫情儘管衝擊到消費市場，但隨著在居家上班、遠距教學的需求增加，個人與家庭將會採購新NB／PC或升級，手機、汽車、工業及PC銷售量開始恢復，帶動DRAM和SSD需求，有助相關廠商營運往上。

其中，美光在今（8）日凌晨發布的最新一季財報，營收57.73億美元，其中，DRAM及NANDFlash佔營收比重分別為70%和30%，營收分別季減7%、季增3%，整體毛利率為30.90%，較上季減少3.96個百分點，主要是因為華為影響仍在稅後淨利8.97億美元，季減27.01%，每股盈餘（EPS）0.78美元。

美光在昨日美股盤中漲2美元，漲幅為2.59%，收79.11美元，盤後公布財報後，獲利佳，盤後持續上漲0.95%。

分析師指出，DRAM受惠車用、手機、工業、PC需求強勁，Cloud需求健康，雖本季仍為淡季，但預期之後整體需求會比2020年同期來的好，對相關個股投資建議為中立。