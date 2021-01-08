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輝達收購安謀生變 台IP廠訂單恐受影響

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

繪圖晶片大廠輝達400億美元天價收購全球矽智財（IP）龍頭安謀（ARM）案，面臨英國監理單位針對該案中立性進行調查，輝達股價6日聞訊急殺尾盤，7日早盤才回穩，凸顯市場憂心此案恐遭英國卡關而破局的疑慮，一旦收購案受阻，也將牽動晶心科、世芯-KY、創意等IP廠來自大陸客戶的轉單效應。

IP是半導體晶片開發重要的資源，安謀又是全球IP龍頭，若輝達收購安謀成就，由於輝達是美商，安謀也將順勢成為美國企業，將受美供貨大陸半導體廠限制。因此，在輝達收購安謀消息傳出後，大陸半導體廠陸續導入晶心科、世芯-KY等台灣IP廠的架構，希望藉此降低安謀可能無法提供持續支援的衝擊。

另一方面，隨著安謀被輝達併購，以往第三方的中立性優勢將逐步消失，客戶端為避免自身產品規劃被競爭對手得知，採用安謀架構的意願也可能下降，讓提供不同架構的晶心科等台廠迎來轉單契機。

相關轉單效應也逐步反映在相關業者業績，晶心科去年第4季在各地陸續復工之下，權利金、授權金同樣回溫，去年12月營收1.27億元，月增69.3%，年增228%，創新高；2020年全年營收5.81億元，年增17.4%，改寫新猷。

輝達 晶心科 半導體

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