穎崴去年營收創新高 高雄新廠1月14日動工

半導體測試介面大廠穎崴（6515）今日公告12月合併營收1.73億元，2020年全年營收達29億元，相較2019年成長約3.76%創歷年新高。穎崴提供半導體晶圓測試、系統測試、老化測試與最終測試介面方案，因應封測應用包含AiP與SiP封裝所需測自製試探針供不應求，將在高雄擴產預計下周正式動工。

依據規畫，穎崴高雄楠梓加工區的二廠即將在下周1月14號正式動工興建，將為未來的營運動能挹注可觀的效益。

穎崴看好，半導體檢測應用將穩健成長，因半導體高階製程從現有7/5奈米到下一世代的3奈米，乃至2奈米的到來，將讓晶片的集成度及複雜性愈來愈高，為了檢出無瑕疵晶片，IC測試的時間也將愈來愈長，因此對晶圓測試探針卡(Probe Card),系統級測試(SLT Socket),老化測試(Burn-in Socket)及溫控設備(Thermal Control System)的需求將大量增加。