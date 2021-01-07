台股大盤再創歷史新高 後市操作觀察10線

台股在經過昨（6）日爆量指數只有小跌後，今（7）日早盤受到美股道瓊大漲激勵，指數再度開高，傳產、電子、金融持續表態，權王台積電（2330）走高帶動下，終場指數大漲230.87點，收在15,214點，收盤再創新高。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，昨日K線留下146 點下影線，指數也僅小跌，技術指標中KD開口雖然收斂，但仍未出現死亡交叉，並且指數回檔也守穩在短期均線之上，以上三點都比起去年11月30日當時放量突破4,000億元的走勢佳，因此，今日在量縮至本周新低量下，指數緩步墊高，收盤漲停家數再度擴大至50檔之上，櫃買指數也創波段新高，台股在資金持續簇擁下，仍有往上的機會。

基本面上，近期即將公布12月出口數據，觀察11月出口值為319.9億美元，衝上歷年單月次高，年增12%，連續五個月收紅，預估即將公布的12月在科技榮景帶動，加上進入東、西方節慶消費旺季，產業在半導體進階產能陸續開出，預估去年第4季將「迎來史上最旺的第4季」，整體表現將超越主計總處預估的「937億美元、年增7.8%」之上，年增率寫下第六紅，因此，近期短線若未見持續性回檔跌破10日線，台股仍是多方掌控的走勢。