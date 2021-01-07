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國巨去年全年營收676.53億元 較去年同期增加63.9%

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件大廠國巨（2327）今（7）日公布去年12月營收為73.28億元，月減4.5%、年增124.8%，累計2020年全年營收達676.53億元，較去年同期增加63.9%；展望今年第1季度，國巨正向看待終端需求動能。

國巨2020年第4季營收221.99億元，季增1.1%、年增121.9%，至於12月營收月減，主要原因是當月的工作天數因年度庫存盤點而減少，且歐美客戶因聖誕及新年假期減緩拉貨所致。

國巨指出，展望今年首季，國巨正向看待終端需求動能，公司的MLCC產能利用率逐步向9成、R-chip向8成邁進，鉭質電容產能則是持續維持滿載，且大中華廠區於農曆春節期間將安排人力加班生產，以因應客戶端穩定增加的需求。然而全球的疫情依舊延燒未解、國際貿易爭端亦充滿不確定性，公司將審慎樂觀應對業績及營運展望。

國巨 營收

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