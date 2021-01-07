快訊

台南YMCA泳池18人送醫 疑天然瓦斯燃燒不完全造成中毒

當張忠謀鄰居要多少租金？北市實價租金最貴住宅排行榜出爐

奇景光電吳炳昌：Q1是傳統淡季 但動能持續強勁

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

奇景光電執行長吳炳昌今（7）日表示，由於所有主要業務部門均強勁成長，奇景2020年第四季營收及毛利率，同時創下單季歷史新高，2021第一季一向是傳統淡季，但目前業務動能仍持續強勁，奇景將在2月的線上法說會，提供完整自結的2020年第四季合併財務報表，與2021年第一季展望。線上法說會日期將在近期公布。

奇景光電今日提前公布自結2020年第四季合併財務報表，營收、毛利率及每股盈餘（ADS），均優於2020年11月12日法說會預估，營收及毛利率亦同創單季歷史新高。

奇景2020年第四季營收為2.75億美元（約新台幣79.36億元），較上一季增加14.9%，原先法說會預估為，第四季營收較第三季成長約10%。同時，奇景2020年第四季營收，較前一年同期成長57.6%。

2020年第四季毛利率約為31.2%，優於原先法說會預估的毛利率約29%。奇景2020第四季毛利率較上一季增加8.9個百分點，較前一年同期增加10.6個百分點。

2020年第四季每股盈餘（ADS）預計約為19.5美分（約新台幣5.61元），優於原先法說會預估的、ADS在15美分至16美分之間（約新台幣4.42至4.71元），奇景2020第三季ADS為4.9美分（約新台幣1.44元），前一年同期為0.6美分（約新台幣0.18元）。

新台幣 法說會

延伸閱讀

國光生技2020年本業豐收 全年營收創歷史新高

日本人妻用火爐加熱罐頭 人夫嚇到崩潰即熄火：35年第一次見

冬日奇景！枯木上長出雪白「髮絲冰」 可遇不可求

日本校園奇景「乾布摩擦」曾風靡一時 為何銷聲匿跡？

相關新聞

命中率7成！台積電面試「十考題」大公開 攻略神山必看

受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟受到衝擊，不過台灣的電子和半導體產業仍穩定發展，被譽為「護國神山」的台積電更是不少人夢寐以求的工作。而面試平台「面試趣」近日整理出2020年台積電面試最常問的10個問題，提供給有興趣的人參考。

燦坤會員特典5天目標10億、年增逾三成 蘋果商品是主力

燦坤（2430）Awesome春季會員特典1月8日至1月12日開跑，五天目標10億年增三成以上， 蘋果商品是主力之一。

旭東攜手童綜合醫院、輔大 搶智慧醫檢商機

旭東機械（4537）今（7）日宣布與童綜合醫院及輔仁大學聯手開發，雲端醫檢管理平台、子宮頸抹片數位病理技術以及致病微生物...

工研院攜手AMR業者 成立自主移動機器人聯盟

工廠搬運與物流運載好隊友—自主移動機器人（Autonomous Mobile Robot, AMR），可將原需大量人力的...

超微宣布 蘇姿丰將於CES 2021發表主題演講

超微(AMD)於今(7)日宣布，該公司總裁暨執行長蘇姿丰將於台灣時間13日00:00，發表CES 2021主題演講。

郭董健康事業再跨步 永悅健康成台灣最大數位健康平台

由鴻海（2317）創辦人郭台銘投資的永悅健康（以下簡稱H2U永悅健康）今（7）日宣布與筆記網路股份有限公司（以下簡稱筆記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。