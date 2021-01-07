要和張忠謀做鄰居 每月租金沒有這個價碼住不到

據實價租金最新資料顯示，2020台北市實價租金最貴住宅，由有台積電創辦人張忠謀入住加持、聲名大噪的「西華富邦」居冠奪冠，該案在有水岸景觀、名人光環下，去年該社區約180坪出現月租50萬元交易。

其次則是松山區的經典豪宅「文華苑」，350坪月租42萬元，信義計畫區則是「台北信義」月租36萬元與「信義富邦」月租35萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「西華富邦」，該案除了具備水岸景觀視野外，同時也是五星飯店與豪宅的複合式開發案，可提供使用者更多元的服務內容。

他指出，第二名的文華苑同樣也使屬於飯店和豪宅的開發模式，可提供屋主與租客完善的飯店式服務，加上社區靠近機場與敦化北路，同樣屬於傳統豪宅區段，最近一筆實價月租42萬元。

曾敬德分析，這些豪宅除了在豪宅區段外，有些具備景觀優勢，另外有好的物業管理與社區服務也是吸引租客的關鍵之一。