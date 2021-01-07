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房市持續發燙 國產去年12月營收衝4年4個月新高

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

受惠台商回流效應帶動，國內營建市場持續發燙，國內混凝土龍頭國產（2504）今（7）日公布去年12月營收20.8億元，年增22.7%，也比11月成長12.8%，為連續第四個月成長，創下2016年8月以來的近4年4個月營收新高。

其中混凝土本業方面，國產去年12月國內銷售額達14.01億元，較前年同期成長18.9％；在大陸蘇州方面，去年12月銷售額5.51億元，年增率更高達44.34％。兩岸齊力發功，推升國產去年12月混凝土總出貨量達85.81萬立方米，年度總出貨量790.68萬立方米，雙雙創下歷史最佳出貨成績。

國內去年全年營收188.77億元，比前年同期只略微成長0.5%。但主要是國產前年底處分福建水泥，去年不再認列相關營收，如果扣除福建水泥的變因，國產去年全年營收年增幅度達到9.04％，營運績效再創新高。

國產營運總處總經理吳志仁先前就預告，受惠台商回流效應帶動，國內混凝土需求暢旺，從代表混凝土業的重要領先指標—建照核發數量來看，去年創下近十年新高，他看這波國內混凝土業的好光景只是剛起步，至少還有5年。

國產尤其看好台積電在南科大舉擴廠，帶動周邊衛星工廠進駐，刺激廠辦需求；另外產業遷入帶來人口遷住，連帶拉動房屋建案需求。國產強化南台灣布局，展開「大南方策略」，強調將以南台業界最多的預拌混凝土廠，達到靈活調度與高供應能力。配合高端產品、產能優化等綜效發揮，強化整體競爭優勢。

至於政府最近壓抑房市投機炒作，國產認為是打炒房、不是打房，房地產的剛性需求還是在，對於今年公司營運及產業景氣看法維持樂觀。

營收

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