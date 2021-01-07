十銓推出T-FORCE抗臭電競風格口罩

記憶體模組及品牌廠十銓科技（4967）今日宣布，為回饋於社會並注重全球消費者權益，在新的年度推出全新T-FORCE抗臭電競風格口罩，提供全球消費者防護的最佳戰友，設計風格象徵T-FORCE滿點原力，同時也成為強力時尚配件，陪同玩家打造生活新態度。

十銓表示， T-FORCE抗臭電競口罩特別選用奈米銀光觸媒材質，通過CNS14774國家級測試，具99%抗菌抗病毒功能，可防禦有害微生物、體液、飛沫感染，是款服貼3D立體式口罩。另外十銓科技也考量到消費者需長時間戴口罩溝通交談的耐用性，與一般市售常見口罩相比，T-FORCE口罩採用多達四層的不織布，能達到止臭、防異味殘留的效果，有效過濾空氣中懸浮微粒，同時不影響透氣功能，如同長期以來十銓科技旗下T-FORCE的品牌精神，不只要展現個人獨特風格，還要擁有最佳的使用體驗。

首波限量T-FORCE口罩為期間限定只送不賣，送完為止且不得轉售!將以台灣為起點開始贈送，2月起配合國內指定通路活動購買十銓T-FORCE全系列產品，立即贈送T-FORCE電競口罩。未來T-FORCE限量口罩將會於海外其他通路搭配活動贈送，實際時間及通路詳情請見十銓官方社群公告。