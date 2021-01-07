快訊

疫情嚴峻！日相菅義偉宣布緊急狀態 為期一個月至2月7日

29歲美艷女星才剛發新作 遭客運迎面撞上不治身亡

十銓推出T-FORCE抗臭電競風格口罩

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

記憶體模組及品牌廠十銓科技（4967）今日宣布，為回饋於社會並注重全球消費者權益，在新的年度推出全新T-FORCE抗臭電競風格口罩，提供全球消費者防護的最佳戰友，設計風格象徵T-FORCE滿點原力，同時也成為強力時尚配件，陪同玩家打造生活新態度。

十銓表示， T-FORCE抗臭電競口罩特別選用奈米銀光觸媒材質，通過CNS14774國家級測試，具99%抗菌抗病毒功能，可防禦有害微生物、體液、飛沫感染，是款服貼3D立體式口罩。另外十銓科技也考量到消費者需長時間戴口罩溝通交談的耐用性，與一般市售常見口罩相比，T-FORCE口罩採用多達四層的不織布，能達到止臭、防異味殘留的效果，有效過濾空氣中懸浮微粒，同時不影響透氣功能，如同長期以來十銓科技旗下T-FORCE的品牌精神，不只要展現個人獨特風格，還要擁有最佳的使用體驗。

首波限量T-FORCE口罩為期間限定只送不賣，送完為止且不得轉售!將以台灣為起點開始贈送，2月起配合國內指定通路活動購買十銓T-FORCE全系列產品，立即贈送T-FORCE電競口罩。未來T-FORCE限量口罩將會於海外其他通路搭配活動贈送，實際時間及通路詳情請見十銓官方社群公告。

口罩 十銓 電競

延伸閱讀

蛙蛙文創口罩消費爭議全國破1700件 新北僅17件協商案

春節逛年貨大節 台中市長盧秀燕：防疫考量禁試吃

學測考生數21年新低 屢勸仍不戴口罩最重0分

超酷「封印口罩」！網友出門戴口罩 一看傻眼笑翻網友

相關新聞

郭董健康事業再跨步 永悅健康成台灣最大數位健康平台

由鴻海（2317）創辦人郭台銘投資的永悅健康（以下簡稱H2U永悅健康）今（7）日宣布與筆記網路股份有限公司（以下簡稱筆記...

工研院攜手AMR業者 成立自主移動機器人聯盟

工廠搬運與物流運載好隊友—自主移動機器人（Autonomous Mobile Robot, AMR），可將原需大量人力的...

超微宣布 蘇姿丰將於CES 2021發表主題演講

超微(AMD)於今(7)日宣布，該公司總裁暨執行長蘇姿丰將於台灣時間13日00:00，發表CES 2021主題演講。

還沒造出一台車 鴻海為何要接拜騰這個「燙手山芋」？

鴻海（2317）加快推動布局電動車進度，在新年期間一刻也不停歇。

台數科 頻道變更申請駁回

台灣數位光訊科技（6464）想以變更方式成立新聞頻道已確定不成。台數科旗下「中台灣生活網頻道」近期執照屆期、申請換照，國...

5G標金補助辦法 下周出爐

行政院規劃提撥5G頻譜標金加速5G網路建設，下周可望經立法院通過，首年補助金近百億元，中華電信、遠傳、台灣大、台灣之星等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。